Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonda 4 parça halinde 304,68 gram esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurarak içinde bulunan A.D, K.E, Ç.D. ve A.A'nın araçta ve üzerlerinde yapılan arama yaptı. Yapılan aramada, 4 parça halinde 304,68 gram esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan kişiler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA