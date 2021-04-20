Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde beslenme, diyet ve obezite polikliniği hizmetleri devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde beslenme, diyet ve obezite polikliniği hizmetleri devam ediyor

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde beslenme, diyet ve obezite polikliniği hizmetleri devam ediyor
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hastalara beslenme ve diyet konutlarında danışmanlık hizmeti sunulan beslenme, diyet ve obezite polikliniğinde hasta hizmetlerinin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hastalara beslenme ve diyet konutlarında danışmanlık hizmeti sunulan beslenme, diyet ve obezite polikliniğinde hasta hizmetlerinin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, ilgili poliklinikte görevli diyetisyenler tarafından, başvuruda bulunan hastaların detaylı vücut analizleri yapılarak beslenme önerilerinde bulunuluyor.

Poliklinikte hastalıklarda beslenme, diyabet beslenmesi, karbonhidrat sayımı, kilo verme ve kilo alma yöntemlerine yönelik eğitim, metabolik hastalıklar, gebelik ve emzirme döneminde beslenme ve çocuk hastalıklarında beslenme gibi alanlarda da hizmet veriliyor.

Özellikle kilo verme ve kilo koruma desteği için polikliniğe başvuran hastalara, son teknoloji vücut analiz cihazları ile ölçümler yapılarak kişiye özel sağlıklı beslenme programları düzenleniyor.

Hasta profiline göre haftalık veya aylık periyotlarla takip edilen hastaların, vücut analizleri yapılarak, kilo, boy, yağ kütlesi, yağsız vücut kütlesi ve detaylı olarak vücudun belirli bölgelerindeki değişimler inceleniyor.

Ayrıca vücut analiz cihazı ile hastaların metabolik yaşı ve bazal metabolizma hızları da tespit edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Nikos Dendias Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Demet Akalın Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Mesut Özil Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde beslenme, diyet ve obezite polikliniği hizmetleri devam ediyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 19:03:34. #1.16#

title