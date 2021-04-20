Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde beslenme, diyet ve obezite polikliniği hizmetleri devam ediyor

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hastalara beslenme ve diyet konutlarında danışmanlık hizmeti sunulan beslenme, diyet ve obezite polikliniğinde hasta hizmetlerinin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hastalara beslenme ve diyet konutlarında danışmanlık hizmeti sunulan beslenme, diyet ve obezite polikliniğinde hasta hizmetlerinin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, ilgili poliklinikte görevli diyetisyenler tarafından, başvuruda bulunan hastaların detaylı vücut analizleri yapılarak beslenme önerilerinde bulunuluyor.

Poliklinikte hastalıklarda beslenme, diyabet beslenmesi, karbonhidrat sayımı, kilo verme ve kilo alma yöntemlerine yönelik eğitim, metabolik hastalıklar, gebelik ve emzirme döneminde beslenme ve çocuk hastalıklarında beslenme gibi alanlarda da hizmet veriliyor.

Özellikle kilo verme ve kilo koruma desteği için polikliniğe başvuran hastalara, son teknoloji vücut analiz cihazları ile ölçümler yapılarak kişiye özel sağlıklı beslenme programları düzenleniyor.

Hasta profiline göre haftalık veya aylık periyotlarla takip edilen hastaların, vücut analizleri yapılarak, kilo, boy, yağ kütlesi, yağsız vücut kütlesi ve detaylı olarak vücudun belirli bölgelerindeki değişimler inceleniyor.

Ayrıca vücut analiz cihazı ile hastaların metabolik yaşı ve bazal metabolizma hızları da tespit edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen