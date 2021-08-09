Ferhat Arıcan kimdir? Ferhat Arıcan Olimpiyatlarda madalya kazandı! Ferhat Arıcan hangi dalda yarıştı?

Ferhat Arıcan, Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazanmıştı. Pandemi nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alacak olan Ferhat Arıcan'ın hedefi madalya ile dönmek. Peki, hayatı merak edilen Ferhat Arıcan kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Jimnastik Ferhat Arıcan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ferhat Arıcan Olimpiyatlarda madalya kazandı! Ferhat Arıcan hangi dalda yarıştı?

Ferhat Arıcan kimdir? sorusunun yanıtını merak ediyor. Ferhat Arıcan, Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazanmıştı. Pandemi nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alacak olan Ferhat Arıcan'ın hedefi madalya ile dönmek. İlk defa kendine ait tescilli 3 hareketi olan sporcu unvanına sahip Arıcan'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Ferhat Arıcan kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Jimnastik Ferhat Arıcan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ferhat Arıcan Olimpiyatlarda madalya kazandı! Ferhat Arıcan hangi dalda yarıştı?

FERHAT ARICAN KİMDİR?

Ferhat Arıcan jimnastik sporuna ilkokulda beden eğitimi öğretmeninin teşviki ile 10 yaşında başlamıştır. ... Arıcan 2008 yılında paralel aleti, 2013'te atlama masasında ve 2014 yılında Çin'de düzenlenen 45. Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda gerçekleştirdiği 3 hareketi kendi adına tescilletmiştir.

Ferhat Arıcan, 28 Temmuz 1993 tarihinde İzmir'de doğan Türk jimnastikçidir.

Arıcan jimnastik sporuna ilkokulda beden eğitimi öğretmeninin teşviki ile 10 yaşında başlamıştır.

Singapur'da düzenlenen 2010 Gençlik Olimpiyatları'nda atlama masasında Moğol rakibi Ganbatyn Erdenebold ardından gümüş madalya kazanmıştır.2013 yılında Mersin'de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları paralel bar kategorisinde bronz madalyanın sahibi olmuştur.

Arıcan 2008 yılında paralel aleti, 2013'te atlama masasında ve 2014 yılında Çin'de düzenlenen 45. Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda gerçekleştirdiği 3 hareketi kendi adına tescilletmiştir. Dünya jimnastik literatüründe kendi adına tescilli 3 hareketi olan ilk sporcu olma başarısını göstermiştir.

Arıcan, 2014 yılının Ağustos ayında Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada 2016 Rio Olimpiyatları yolunda destekleyeceği, madalya vadeden 16 "altın" çocuğu arasında yer almıştı. 2016 yılının Nisan ayında gerçekleştirilen 2016 Yaz Olimpiyatları kota müsabakalarında yer hareketleri, kulplu beygir, atlama, paralel bar ve barfikste toplam 86,131 puan elde ederek 11. sırada yer alan Arıcan, 108 yıl aranın ardından, Aleko Mulos'tan sonra Türkiye adına Olimpiyatlar'da mücadele edecek ikinci erkek jimnastikçi oldu.

Arıcan 2019 yılı Ocak ayında Göztepe'ye transfer oldu.

Katıldığı Oyunlar

Minsk 2019 Avrupa Oyunları (bronz madalya)

Tarragona 2018 Akdeniz Oyunları (bronz madalya)

Bakü 2017 İslami Dayanışma Oyunları (1 altın,1 gümüş madalya)

Rio De Janeiro 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları

Bakü 2015 Avrupa Oyunları

Mersin 2013 Akdeniz Oyunları (bronz madalya)

Singapur 2010 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları (gümüş madalya)

Pescara 2009 Akdeniz Oyunları

Tampere 2009 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali

FERHAT ARICAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ferhat Arıcan, 1993 doğumlu olup 28 yaşındadır.