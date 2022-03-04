Fenerbahçe'de hedef, altyapıyı aileler ve sporcular için cazibe merkezine çevirmek

Fenerbahçe'nin altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Özgür Özaktaç, Fenerbahçe Futbol Akademi'nin genç sporcular ve aileleri için cazibe merkezi olmasını hedeflediklerini söyledi.

Dereağzı Tesisleri'nde basın mensuplarıyla gerçekleştirilen sohbet toplantısında, Özaktaç'ın yanı sıra yönetim kurulu üyesi Can Gebetaş, Fenerbahçce Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar ve mentor Kemal Aslan yer aldı.

Altyapıda hayata geçirilen projeler, neler yapılmak istendiği ve oyuncuların durumuna ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Özaktaç, "2018'den itibaren 'Fenerbahçe altyapısı, Fenerbahçe'nin yarınlarıdır' felsefesyle adımlar atılmaya başlanmış. Burada bir sistem, kişilerden bağımsız bir yapı oluşturulmuş. Her gün de üzerine konarak bu yapı geliştiriliyor. Bugün Muhammed Gümüşkaya'ların, Ruhan Arda'ların, Ertuğrul Çetin'lerin, Arda Güler'lerin spor kamuoyunun gündeminde olması bir günde gerçekleşen şey değil. Bir sistemin sonucu." ifadelerini kullandı.

Son dönemde Fenerbahçe Futbol Akedemisinin ülkenin belli bölgelerinden transfer yaptığına ilişkin gündeme de değinen Özaktaç, "Fenerbahçe'nin transferde, oyuncu izlemede, genç oyuncuları kadrosuna katmada bir sınırı yoktur. Geçmiş dönemde etrafımızdaki amatör kulüplerle bağımızı o kadar koparmışız ki bizim burnumuzun dibindeki oyuncular rakiplerimize gidiyormuş. Burası Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü, hatta dünyanın en büyük spor kulüplerinden biri. Dolayısıyla Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden transferler yapılabilir, yapılıyor da." değerlendirmesinde bulundu.

Arda Güler'in transfer sürecine ilişkin bilgi veren Özaktaç, "Arda Güler 2019 yılında kulübümüze geliyor. Bu süreçte Gençlerbirliği Kulübünü ikna etmede başkanımızın kararlı yaklaşımı büyük rol oynuyor. Serhat Pekmezci, diğer pek çok kulübün de istediği Arda ve ailesi ile ilk kontağı kuruyor. Devamında başkanımız ve Fenerbahçe'nin gücü ile oyuncu formamızı giyiyor." diye konuştu.

Türkiye'de uzun yıllardır yapılması planlanan pilot takım uygulamasına ilişkin farklı bir metodu uygulamaya koyacaklarını ifade eden Özaktaç, şöyle devam etti:

"Başkanımızın da dile getirdiği gibi bir pilot takım düşüncemiz var ama bu fikrimiz şimdi biraz daha değişti. Biz bir tane pilot takım olmasın, 5-6 hatta daha da fazla kulüple partnerlik yapalım düşüncesindeyiz. Her birine birer ikişer oyuncu verelim istiyoruz. Çünkü 5-6 oyuncu verirsek kulüp bu oyuncuları oynatamıyor. Gerekli kontakları kurarsak, çocuklar forma şansı bulurlar. Hem alan kulüp hem biz kazanırız diye düşünüyoruz. Böyle bir ortaklık planladık. Biz bu projeyi başlattık ama tam rayına girmediği için açıklamıyoruz. Şu an 3-4 kulüp var. İstanbul içi ve Anadolu'da protokol yaptığımız kulüpler var."

Özaktaç, Süper Lig'de önümüzdeki sezon ilk 11'de altyapıdan 1 oyuncu oynatma mecburiyeti olacağını da hatırlatarak, Ertuğrul Çetin, Arda Güler ve Muhammed Gümüşkaya gibi isimlere sahip olmanın önemine değindi.

" İsak Vural, başkanımız Ali Koç'un transferidir"

Özgür Özaktaç, Portekiz'in Benfica takımının altyapısından kadrolarına kattıkları İsak Vural'ın, başkan Ali Koç'un transferi olduğunu ifade etti.

İsak transferinde uzun süren bir serüveninin bulunduğunu aktaran Özaktaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsak Vural, başkanımız Ali Koç'un transferidir. Tamamen birebirde kendi yürüttüğü bir operasyon. Bu oyuncu Barcelona altyapısından sonra Benfica'da ve arkasından şimdi Fenerbahçe'de. Benfica geç kalmış. Sözleşmesi bittikten sonra başkan devreye girdi ve ikna etti. Ailesinin Fenerbahçeli olması transferde büyük etken. A takımda zaman zaman antrenmanlara çıkacak. İlk 6 ay 19 yaş altı takımımızda oynamak zorunda. Kendisi salı günü gelecek. Yaşı sebebiyle kendisiyle 3 sene sözleşme imzalayabiliyoruz. 19 yaş altı takımında 6 ay oynadıktan sonra yeni sezonda A takımda olması değerlendirilecek."

"Altyapımızı cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz"

Özgür Özaktaç, futbol altyapılarını Türkiye'nin en iyisi haline getirmek istediklerini belirtti.

Arda Güler gibi sonu iyi hikayelere imza atmayı amaçladıklarını dile getiren Özaktaç, "Burada 2018 yılından itibaren bir felsefe oluşturulmaya çalışılıyor. Başkanımızın her fırsatta dile getirdiği öz kaynaklara dönme hamlesinin bugün önemli yansımalarını görüyoruz. Fenerbahçe altyapısını cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Türkiye'de en iyi altyapı deyince, akla gelen başka kulüpler oluyor. Biz 'En iyisi Fenerbahçe' denmesini istiyoruz. Aileler 'Çocuklarımızı Fenerbahçe'ye götürelim' desin istiyoruz. Bir numaralı önceliğimiz bu. Bu da tesislerle, hocalarımızın kalitesiyle ve sponsor desteğiyle olacak. Bunu bir ülke projesi olarak görüyoruz, sadece Fenerbahçe değil. Kazanan günün sonunda Türk futbolu olacak." şeklinde görüş belirtti.

Altyapıda başarının kulüp, sporcu ve ailenin hem koordineli hem de sistemli çalışmasından geçtiğini vurgulayan Özgür Özaktaç, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe olarak sporculara tesis, eğitim, gelişimleri adına standartları yüksek şartlar sunmak bizim asli görevimiz. Akademi için bunu sağlayacak kapsamlı sponsorluk çalışmaları adına da adımlar atıyoruz. Sponsorların, Fenerbahçe'nin yarınları için çalışan, her geçen gün farkındalığı daha da yükselen bu yapıda hikayelere ortak olmalarını planlıyoruz. Burası bir sporcu fabrikası olma hedefiyle çalışıyor. Dolayısıyla bu hedefler yolunda yanımızda bulunacak sponsorlar da Fenerbahçe için çok kıymetli olacaklar. Şu an anlaşma yaptığımız ve görüşme halinde olduğumuz markalar var. Umuyorum bu konuda kapsamlı adımlar atacağız."

Genç oyuncuların gelecekleriyle ilgili kararları Fenerbahçe Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar'ın raporları doğrultusunda verdiklerini vurgulayan Özaktaç, "A takım ile altyapıyı birleştirip, bir organizasyon yapmaya karar verdik. Scout şefi hem A takım hem altyapının şefi olacak. Altında birçok scout çalışacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki Fenerbahçe derneklerini de devreye sokacağız. Anadolu'daki derneklerimizde gönüllü scoutlar olacak, giderlerini dernek karşılayacak. Böylece derneklerimizle de Fenerbahçe için çok daha katma değerli çalışmalar ortaya koymuş olacağız. Eminim çok katkıları olacak. Koca Fenerbahçe'nin altyapısı scoutsuz olmaz." şeklinde konuştu.

Karapınar: "Bu işi severek yapıyorum"

Fenerbahçe Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar, yaptığı işten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sarı-lacivertlilerin altyapısında kendini çok iyi yetiştirmiş antrenörler bulunduğunu vurgulayan Karapınar, "Altyapı sevgi ve fedakarlık işi. Böyle düşünen antrenörlerle çalışıyorum. 20 aylık süreçte değişimler olmaya başladı. Benim prensiplerim var. Serhat Pekmezci ile daha önce tanışıyordum. Getirdiğim hocalarla burada tanıştım, daha önceden tanımadığım insanlardı. Ülke olarak futbolumuzun içerisinde bulunduğu ekonomik şartları da göz önünde bulundurursak, şu anda genç oyuncu oynatmak zorundayız. Hem ekonomimiz hem geleceğimiz hem de milli takım için genç oyuncular yetiştirmeliyiz. Ben de bu konuda kendimi yetiştirdiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe altyapısında sporculara teknik ile taktik bilimlerinin yanı sıra insani ve kişisel gelişimleri adına da çok ciddi eğitimler verdiklerini vurgulayan Karapınar, "Biz burada 360 derece bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz. Kitap okumaları, sosyal sorumluluk çalışmalarının parçası olmaları, eğitim hayatlarına dikkat etmeleri ve önem vermeleri bizim için olmazsa olmaz. Akademimizde Türkçe, İngilizce, matematik öğretmenleri var. Hepsinin dersleri takip ediliyor. Gerektiğinde hemen destek olunuyor. Kitap okumaları sağlanıyor. Ayrıca akademi binamızda her sporcumuzun odasında birer tane Nutuk kitabı yer alıyor." diye konuştu.

Arda'yı kısa zaman içerisinde önemli derecede geliştirdiklerini anlatan Karapınar, "Fenerbahçe altyapısında bir çırpıda saydığınız gelecek vadeden, yolu A takım ile kesişmiş bir sürü futbolcu var. Özetle Arda ve Arda'larımız söz konusu. Arda, ilk geldiğinde 10 numara pozisyonunda oynuyordu. Top kapmayla hiç alakası yoktu. İnanılmaz bir tekniği vardı ama yeteri kadar koşmuyordu. Biz bunları değiştirmeye çalıştık. Bu oyuncularla konuştuk, psikolojik olarak her maçtan sonra bireysel analizler yaptık ve oyuncularla paylaştık. Biz Arda'yı ve diğer sporcularımızı 15 yaşında 19 yaş altı takımında oynattık. Bu oyuncularda büyük gelişmeler oldu. Bizi 'Cinayet işliyorsunuz.' diye eleştirdiler ama bu iş yetenek işidir. Potansiyeli varsa yapabilir. Ben bu işi severek yapıyorum. Hocalarımız şu anda fedakarca çalışıyor." açıklamasını yaptı.

Akademi binasının altyapı için harika bir konfor alanı oluşturduğunu dile getiren Karapınar, şöyle devam etti:

"Başkanımızdan, yönetimimizden bir şey istediğimizde, hemen hallediliyor. Biz artık buradan oyuncu yetiştirmek zorundayız. Akademi binasında bir edebiyat öğretmenimiz var. Aynı zamanda diksiyon ve Türkçe dersinin yanında çocuklara nefes alma tekniklerini veriyor. Çocuklara değer verdiğinizde, onların yetişeceğine inanmanız gerekiyor. Günümüz futbolcusunu yetiştireceksen, taktik bilecek, pozisyon bilgisi olacak, fizik olarak kuvvetli olacak. 14 yaştan itibaren kuvvet çalışmaları yapıyoruz. Bizim en büyük başarımız, oyuncuları artık burada A takımda oynayacaklarına inandırmamız oldu. A takımla sürekli iletişim halindeyiz. Pozisyona göre oyuncu istendiğinde, oyuncu gönderiyorum. Yaşı gelen değil, yeteneği olan ve kendini hazır tutanlar A takıma gidiyor."

Karapınar ayrıca, kiralık verilen ya da geri satın alma opsiyonuyla başka kulüplere transfer olan tüm akademi oyuncularının gelişimini dikkatle takip ettiklerini, futbolcuların gelişimine en uygun kulüplerin özenle seçildiğini ve elde edilen transfer gelirinin doğrudan altyapıya aktarıldığını vurguladı.

Altyapının A takıma alternatif oluşturması gerektiğini dile getiren Karapınar, "Altyapıda oyuncuları doğru pozisyona yönlendirmek çok önemli. Şu an 10 takımımız var 11'e çıkarmayı düşünüyoruz. 9-10 yaş grubu var bizde, 'O grubu 2 takım yapabilir miyiz?' diye düşünüyoruz. Oyuncu havuzunu geniş tutmak istiyoruz. A takımda sağ beke ya da stopere alternatif oluşturamıyorsak, burayı kapatmamız lazım." diyerek sözlerini tamamladı.

Aslan: "Birçok şehirden oyuncu transferi yaptık"

Fenerbahçe Futbol Akademisi Mentoru Kemal Aslan, altyapıda çocukların başarılı olması için kulüp ve sporcular kadar ailelere de büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Hem milli takım seçmelerini hem de bölgesel amatör kulüp turnuvalarını yakından takip ettiklerini anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Birçok şehirden oyuncu transferi yaptık. Çocukların 18 yaşına kadar 7-8 yıl boyunca aileden uzak kalmaları, gelişimlerini çok yaralıyor. O nedenle 14-15 yaşına kadar çocukların ailelerinden ayrılmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu yaşlardan daha genç bir oyuncu bulduğumuzda, bir protokol hazırlıyoruz. Gelişimini takip ediyor, tesislerimize davet edip maçlarda yer veriyoruz. 14-15 yaşına geldiğinde de gelişimine göre İstanbul'a alıyoruz."

Açıklamaların ardından Özgür Özaktaç, Can Gebetaş, Tahir Karapınar ve Kemal Aslan, basın mensuplarıyla yenilenen Dereağzı Tesisleri'ni gezerek bilgilendirmede bulundu.

Oyuncuların yemekhane, kütüphane ve özel odalarının yanı sıra öğretmenleriyle ilgili bilgi verilirken, daha sonra basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirildi.