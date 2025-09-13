Haberler

Fenerbahçe Trabzonspor maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i!

Fenerbahçe Trabzonspor maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Trabzonspor maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Fenerbahçe Trabzonspor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Trabzonspor ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Trabzonspor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Fenerbahçe Trabzonspor maç kadrosu 11'ler! Fenerbahçe Trabzonspor maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Fenerbahçe Trabzonspor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Trabzonspor ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Trabzonspor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇ KADROSU 11'LERİ

Fenerbahçe Trabzonspor maçı 11'leri henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler ise şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Çağlar, Brown, İsmail, Fred, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Talisca, En-Nesyri

Trabzonspor: Onana, Mustafa, Batagov, Savic, Arif, Okay, Folcarelli, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu

Fenerbahçe Trabzonspor maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i!

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir kadroda yer almayacak.

Bu isimlerin yanı sıra Nelson Semedo'nun durumuna maç saatinde bakılacak.

Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında yeni transferler görücüye çıkacak.

Takıma son katılan transferler Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson teknik heyetin görev vermesi durumunda sarı-lacivertli formayla ilk maçlarına çıkacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Bu sözler İmamoğlu'nun başına dert oldu! Siyasi yasak da talep edildi

Tesadüfen karşılaştığı kişiye söyledikleri İmamoğlu'nun başını yaktı
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı

F-16'lar peş peşe havalandı! Rus İHA'sı bu kez o ülkede görüldü
MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi

Gardını aldı! MHP lideri Bahçeli'den 'boks eldivenli' poz
Arda Turan son dakikalarda yıkıldı

Son dakikalarda gelen golle yıkıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşında kalp krizi geçiren çocuk, milli kalecinin kuzeni çıktı

12 yaşında kalp krizi geçiren çocuk, milli yıldızın kuzeni çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.