Fenerbahçe Trabzonspor maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i!

Fenerbahçe Trabzonspor maç kadrosu 11'ler! Fenerbahçe Trabzonspor maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Fenerbahçe Trabzonspor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Trabzonspor ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Trabzonspor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇ KADROSU 11'LERİ

Fenerbahçe Trabzonspor maçı 11'leri henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler ise şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Çağlar, Brown, İsmail, Fred, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Talisca, En-Nesyri

Trabzonspor: Onana, Mustafa, Batagov, Savic, Arif, Okay, Folcarelli, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir kadroda yer almayacak.

Bu isimlerin yanı sıra Nelson Semedo'nun durumuna maç saatinde bakılacak.

Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında yeni transferler görücüye çıkacak.

Takıma son katılan transferler Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson teknik heyetin görev vermesi durumunda sarı-lacivertli formayla ilk maçlarına çıkacak.