Fenerbahçe Trabzonspor bilet fiyatları ne kadar? FB Trabzonspor biletleri satışa ne zaman çıkacak?

Fenerbahçe Trabzonspor bilet fiyatları! Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın biletleri belirlenen program dahilinde satışa çıkarıldı. İşte, FB TS bilet fiyatları...

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmaya Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.

Bu karşılaşma öncesinde taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri bilet satışları oldu. Maç günü ve saati netleşirken, biletlerin satış programı ve fiyatları da kulüp tarafından detaylı şekilde paylaşıldı.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR BİLET FİYATLARI

Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesi için bilet fiyatları tribün kategorilerine göre farklılık gösteriyor. En uygun bilet fiyatı 950 TL olarak belirlenirken, en yüksek bilet fiyatı 18.750 TL oldu.

Fenerbahçe Trabzonspor bilet fiyat listesi şu şekilde açıklandı:

Kuzey - Spor Toto Tribünü: 950 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst A-I Blok: 1.800 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst B-H Blok: 2.000 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst C-G Blok: 2.350 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst D-F Blok: 2.650 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst E Blok: 2.850 TL

Fenerium Alt Avis - Maraton Alt A-I Blok: 3.950 TL

Fenerium Alt Avis - Maraton Alt B-H Blok: 4.550 TL

Fenerium Alt Avis - Maraton Alt C-G Blok: 5.450 TL

Fenerium Alt Avis - Maraton Alt D-F Blok: 6.200 TL

VIP (Maraton Alt - Fenerium Alt Avis E Blok): 18.750 TL

FENERBAHÇE TRABZONSPOR BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının biletleri belirlenen tarihler itibarıyla satışa sunuluyor. Satış programı ilk olarak 11 Eylül Perşembe günü saat 13.00'te Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için başladı.

Ardından 12 Eylül Cuma günü saat 13.00'ten itibaren Fenerbahçe Kart sahipleri bilet satın alabilecek. Genel satış ise 13 Eylül Cumartesi günü saat 13.00'te başlayacak. Satışların yalnızca resmi platform üzerinden yapılacağı belirtildi.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR BİLETLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA SATIŞA ÇIKIYOR?

Bilet satış programı kulüp tarafından detaylı şekilde duyuruldu. Buna göre ilk aşamada Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyeler 11 Eylül Perşembe günü saat 13.00'ten itibaren bilet satın alabildi. Bu grup için kişi başı 2 adet bilet hakkı tanındı.

12 Eylül Cuma günü saat 13.00'te ise Fenerbahçe Kart sahipleri bilet alımına başladı. Genel satış tarihi ise 13 Eylül Cumartesi günü saat 13.00 olarak açıklandı. Bu aşamada tüm taraftarlar bilet satın alabilecek.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR BİLET NEREDEN ALINIR?

Biletlerin satışı sadece resmi platform olan www.passo.com.tr üzerinden yapılacak. Taraftarların başka herhangi bir satış kanalından bilet alması mümkün olmayacak.

Ayrıca satılan biletlerin transfere kapalı olduğu duyuruldu. Maça 24 saat kala ve sonrası dahil olmak üzere Fenerbahçe logolu Passolig kart sahibi olmayan taraftarların bilet satın alamayacağı da kulüp tarafından açıklandı.