Fenerbahçe Trabzon maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Fenerbahçe hakemi kim?

Süper Lig'in 2025 sezonunda zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmalardan biri olan Trabzon spor – Fenerbahçe derbisi, futbolseverlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Şampiyonluk yarışını yakından etkileyebilecek bu zorlu mücadele, iki takımın da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı yüksek tempolu bir karşılaşma olacak. Trabzon spor ile Fenerbahçe arasındaki maçın başlama saati, canlı yayın bilgileri ve karşılaşmayı yönetecek hakem spor gündeminde yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak, hakem kim olacak? İşte, merak edilen tüm detaylar…

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 2025 sezonunda büyük heyecana sahne olacak karşılaşmalardan biri olan Trabzonspor – Fenerbahçe maçı, futbolseverlerin büyük bir ilgiyle beklediği mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor. İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği bu dev mücadele, 7 Nisan 2025 Pazar günüÜlker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Taraftarların heyecanla beklediği karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak ve milyonlarca izleyicinin ekran başında olacağı bu dev derbi, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Trabzon maçı hakemi kim

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak dev Süper Lig mücadelesini yönetecek hakem belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan atamaya göre, bu kritik derbinin orta hakemi Mehmet Türkmen olacak.

Zorlu karşılaşmada Türkmen'in yardımcılıklarını ise Bersan Duran ve Serkan Çimen üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Ozan Ergün görev yapacak.