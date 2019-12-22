: Obradovic'e büyük destek! Ali Koç heyecanlandırdı

22.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:12

Fenerbahçeli taraftarlar, sıkıntılı bir sezon geçiren sarı-lacivertli erkek basketbol takımının Sırp başantrenörüne karşılaşma öncesi büyük destekte bulundu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maç öncesinde Zeljko Obradovic, taraftarların alkışları ve tezahüratlarıyla salona geldi.

"BİZİMLE KAL" PANKARTI

Taraftarların sevgi gösterisine onları selamlayarak karşılık veren Obradovic, sahadaki oyuncuları gösterdi ve onlara da destek olunmasını istedi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Obradovic için İngilizce pankart açtı. Pankartta "Stay with us forever. More trophies to win" (Daha fazla kupa kazanmak için sonsuza kadar bizimle kal) ifadelerine yer verildi.

Taraftarlar, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun Obradovic'i tribünlere getirmesini istedi. Obradovic de tribünleri selamladı.

ALİ KOÇ'TAN YENİ SÖZLEŞME TEZAHÜRATINA YANIT

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, taraftarların Obradovic'le yeni sözleşme imzalanması yönündeki tezahüratlarına kayıtsız kalmadı.

Ali Koç, taraftarların tezahüratlarına alkışlarla karşılık vererek yeni sözleşme konusunda sarı-lacivertlileri heyecanlandırdı.

Kaynak: AA

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