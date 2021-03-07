Fenerbahçe, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ettiğine ilişkin iddiaları yalanladı

Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ettiği haberlerinin çıkmasının ardından sarı lacivertli takımdan paylaşım geldi. Fenerbahçe Twitter hesabından Emre Belözoğlu fotoğrafı paylaşılırken ''Sonuna kadar Fenerbahçe!'' sözleri kullanıldı.

"ASILSIZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

Öte yandan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, ''Asılsız haberlere itibar etmeyiniz'' şeklinde bir paylaşım yaptı.

TARAFTARLARDAN DESTEK YAĞDI

Emre Belözoğlu'nun istifa ettiğine yönelik haberlerin çıkmasının ardından sarı lacivertli takımın Twitter'dan yaptığı paylaşım, taraftarlardan binlerce beğeni aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan Emre'ye destek verdi.

EMRE BELÖZOĞLU İÇİN ORTAYA ATILAN İDDİA

Akşam Gazetesi'nde yer alan haberde şu satırlar yer almıştı; "Üst üste gelen kötü sonuçların ardından kulüpte yaşanan rahatsızlık ve Emre Belözoğlu ile Teknik Direktör Erol Bulut arasında huzursuzluk olduğu iddiaları uzun süredir ortalıkta dolaşıyordu. Dün ise kulüpte çok hareketli saatler yaşandı. Sportif Direktör Emre Belözoğlu tesislere gelerek, eşyalarını topladı ve tesislerden ayrıldı. Bu sırada Emre Belözoğlu'nun yanına giden Volkan Demirel, Selçuk Şahin ve diğer görevliler Belözoğlu'yla sohbet edip, olup biteni anlamaya çalıştılar. Daha sonra tesislere gelen ve neşeli olduğu gözlenen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Emre Belözoğlu'yla görüştüğü ve genç yöneticiyi istifa kararından vazgeçirmeye çalıştığı öğrenildi. Bu yüzden de yaşanan gelişmelerle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Emre Belözoğlu'nun kararını değiştirmemesi durumunda Fenerbahçe yönetiminin bu görev için yeni bir isim arayışına gireceği belirtildi"