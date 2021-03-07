Fenerbahçe, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ettiğine ilişkin iddiaları yalanladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçe, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ettiğine ilişkin iddiaları yalanladı

07.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:53

Fenerbahçe, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ettiği iddiaları üzerine sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Basında çıkan haberlerde, Emre'nin teknik direktör Erol Bulut'la anlaşmazlıklar yaşadığı ve tesislere gelerek eşyalarını toplayıp gittiği iddia edilmişti.

Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ettiği haberlerinin çıkmasının ardından sarı lacivertli takımdan paylaşım geldi. Fenerbahçe Twitter hesabından Emre Belözoğlu fotoğrafı paylaşılırken ''Sonuna kadar Fenerbahçe!'' sözleri kullanıldı.

Fenerbahçe, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ettiğine ilişkin iddiaları yalanladı

"ASILSIZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

Öte yandan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, ''Asılsız haberlere itibar etmeyiniz'' şeklinde bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ettiğine ilişkin iddiaları yalanladı

TARAFTARLARDAN DESTEK YAĞDI

Emre Belözoğlu'nun istifa ettiğine yönelik haberlerin çıkmasının ardından sarı lacivertli takımın Twitter'dan yaptığı paylaşım, taraftarlardan binlerce beğeni aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan Emre'ye destek verdi.

Fenerbahçe, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ettiğine ilişkin iddiaları yalanladı
Fenerbahçe, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ettiğine ilişkin iddiaları yalanladı
Fenerbahçe, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ettiğine ilişkin iddiaları yalanladı

EMRE BELÖZOĞLU İÇİN ORTAYA ATILAN İDDİA

Akşam Gazetesi'nde yer alan haberde şu satırlar yer almıştı; "Üst üste gelen kötü sonuçların ardından kulüpte yaşanan rahatsızlık ve Emre Belözoğlu ile Teknik Direktör Erol Bulut arasında huzursuzluk olduğu iddiaları uzun süredir ortalıkta dolaşıyordu. Dün ise kulüpte çok hareketli saatler yaşandı. Sportif Direktör Emre Belözoğlu tesislere gelerek, eşyalarını topladı ve tesislerden ayrıldı. Bu sırada Emre Belözoğlu'nun yanına giden Volkan Demirel, Selçuk Şahin ve diğer görevliler Belözoğlu'yla sohbet edip, olup biteni anlamaya çalıştılar. Daha sonra tesislere gelen ve neşeli olduğu gözlenen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Emre Belözoğlu'yla görüştüğü ve genç yöneticiyi istifa kararından vazgeçirmeye çalıştığı öğrenildi. Bu yüzden de yaşanan gelişmelerle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Emre Belözoğlu'nun kararını değiştirmemesi durumunda Fenerbahçe yönetiminin bu görev için yeni bir isim arayışına gireceği belirtildi"

Fenerbahçe, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ettiğine ilişkin iddiaları yalanladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Hülya Avşar Demet Akalın İbrahim Selim
Spor Can Bartu Mesut Özil Fatih Terim Mete Kalkavan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ettiğine ilişkin iddiaları yalanladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 13:53:07. #1.14#
title