Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele etme hakkı kazandı. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu. Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 3. Eleme Turu'nda Benfica, Club Brugge, Feyenoord ve Rangers/Panathinaikos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Sarı-lacivertliler, Benfica, Club Brugge, Feyenoord ve Rangers/ Panathinaikos eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri şu şekilde;

• Benfica

• Club Brugge

• Rangers / Panathinaikos

• Feyenoord

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

1. Eleme Turu Kura Çekimi: 17 Haziran 2025

1. Eleme Turu İlk Maçlar: 8-9 Temmuz 2025

1. Eleme Turu Rövanş Maçları: 15-16 Temmuz 2025

2. Eleme Turu Kura Çekimi: 18 Haziran 2025

2. Eleme Turu İlk Maçlar: 22-23 Temmuz 2025

2. Eleme Turu Rövanş Maçları: 29-30 Temmuz 2025

3. Eleme Turu Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025

3. Eleme Turu İlk Maçlar: 5-6 Ağustos 2025

3. Eleme Turu Rövanş Maçları: 12 Ağustos 2025

Play-off Turu Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025

Play-off Turu İlk Maçlar: 19-20 Ağustos 2025

Play-off Turu Rövanş Maçları: 26-27 Ağustos 2025

Lig Aşaması Kura Çekimi: 28 Ağustos 2025

Lig Aşaması 1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

Lig Aşaması 3. Hafta: 30 Eylül - 1 Ekim 2025

Lig Aşaması 3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

Lig Aşaması 4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

Lig Aşaması 5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

Lig Aşaması 6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

Lig Aşaması 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

Lig Aşaması 8. Hafta: 28 Ocak 2026

Son 16 Turu Play-off Kura Çekimi: 30 Ocak 2026

Son 16 Turu Play-off İlk Maçlar: 17-18 Şubat 2026

Son 16 turu Play-off Rövanş Maçları: 24-25 Şubat 2026

Son 16 ve Sonrasındaki Turların Kura Çekimi: 27 Şubat 2026

Son 16 Turu İlk Maçlar: 10-11 Mart 2026

Son 16 Turu Rövanş Maçları: 17-18 Mart 2026

Çeyrek Final İlk Maçlar: 7-8 Nisan 2026

Çeyrek Final Rövanş Maçları: 14-15 Nisan 2026

Yarı Final İlk Maçlar: 28-29 Nisan 2026

Yarı Final Rövanş Maçları: 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz sesi Sabri Ugan kanser tedavisi görüyor

Ünlü sunucu, "Teşhis konuldu" diyerek kötü haberi duyurdu
Beşiktaş'ta Onur Bulut'un yeni takımı belli oldu

Başakşehir'e Beşiktaş'tan transfer yaptı
RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Lokum gibi kura! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu
Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor

Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
Ne Sivas ne Kayseri! Kene bir can daha aldı

Ne Sivas ne Kayseri! Kene bir can daha aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.