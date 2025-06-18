Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele etme hakkı kazandı. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu. Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 3. Eleme Turu'nda Benfica, Club Brugge, Feyenoord ve Rangers/Panathinaikos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele etme hakkı kazandı.
Sarı-lacivertliler, Benfica, Club Brugge, Feyenoord ve Rangers/ Panathinaikos eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri şu şekilde;
• Benfica
• Club Brugge
• Rangers / Panathinaikos
• Feyenoord
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
1. Eleme Turu Kura Çekimi: 17 Haziran 2025
1. Eleme Turu İlk Maçlar: 8-9 Temmuz 2025
1. Eleme Turu Rövanş Maçları: 15-16 Temmuz 2025
2. Eleme Turu Kura Çekimi: 18 Haziran 2025
2. Eleme Turu İlk Maçlar: 22-23 Temmuz 2025
2. Eleme Turu Rövanş Maçları: 29-30 Temmuz 2025
3. Eleme Turu Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025
3. Eleme Turu İlk Maçlar: 5-6 Ağustos 2025
3. Eleme Turu Rövanş Maçları: 12 Ağustos 2025
Play-off Turu Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025
Play-off Turu İlk Maçlar: 19-20 Ağustos 2025
Play-off Turu Rövanş Maçları: 26-27 Ağustos 2025
Lig Aşaması Kura Çekimi: 28 Ağustos 2025
Lig Aşaması 1. Hafta: 16-18 Eylül 2025
Lig Aşaması 3. Hafta: 30 Eylül - 1 Ekim 2025
Lig Aşaması 3. Hafta: 21-22 Ekim 2025
Lig Aşaması 4. Hafta: 4-5 Kasım 2025
Lig Aşaması 5. Hafta: 25-26 Kasım 2025
Lig Aşaması 6. Hafta: 9-10 Aralık 2025
Lig Aşaması 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026
Lig Aşaması 8. Hafta: 28 Ocak 2026
Son 16 Turu Play-off Kura Çekimi: 30 Ocak 2026
Son 16 Turu Play-off İlk Maçlar: 17-18 Şubat 2026
Son 16 turu Play-off Rövanş Maçları: 24-25 Şubat 2026
Son 16 ve Sonrasındaki Turların Kura Çekimi: 27 Şubat 2026
Son 16 Turu İlk Maçlar: 10-11 Mart 2026
Son 16 Turu Rövanş Maçları: 17-18 Mart 2026
Çeyrek Final İlk Maçlar: 7-8 Nisan 2026
Çeyrek Final Rövanş Maçları: 14-15 Nisan 2026
Yarı Final İlk Maçlar: 28-29 Nisan 2026
Yarı Final Rövanş Maçları: 5-6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs 2026