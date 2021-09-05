Taraftar mest oldu! Fenerbahçe'nin yeni yengesi gönülleri fethetti
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Taraftar mest oldu! Fenerbahçe'nin yeni yengesi gönülleri fethetti

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Sarı-Lacivertliler'in Alman transferi Mergim Berisha'nın manken kız arkadaşı Vesa Vllasaliu da çubuklu formayı giydi, bunu profil resmi yaptı. Fenerbahçe taraftarının ilgisinden memnun olan Vesa, kısa sürede takipçi kitlesini genişletti.

Fenerbahçe'nin yeni yengesi Vesa Vllsalaiu, Sarı-Lacivert'e çok çabuk alıştı.

Fenerbahçe'nin yeni yengesi çubuklu formayı giydi, taraftar mest oldu

Genç ve potansiyelli oyuncu Berisha, tercihini Fenerbahçe'den yana kullanarak taraftarı sevince boğarken, kız arkadaşı da 'forma' ile sevgileri topladı.

Fenerbahçe'nin yeni yengesi çubuklu formayı giydi, taraftar mest oldu

"40 YILLIK FENERLİ GİBİSİN"

Vesa, Sarı-Lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşınca profil fotoğrafına çubuklu ile verdiği pozu ekledi.

Fenerbahçe'nin yeni yengesi çubuklu formayı giydi, taraftar mest oldu

Vesa'nın profiline bırakılan "Yengem 40 yıllık Fenerbahçeli gibisin" yorumu büyük etkileşim aldı.

Fenerbahçe'nin yeni yengesi çubuklu formayı giydi, taraftar mest oldu
Fenerbahçe'nin yeni yengesi çubuklu formayı giydi, taraftar mest oldu
Fenerbahçe'nin yeni yengesi çubuklu formayı giydi, taraftar mest oldu
Taraftar mest oldu! Fenerbahçe'nin yeni yengesi gönülleri fethetti
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Haber Yorumları (1)
M D: fener bunu orta sahaya koysun hic bir maci kaybetmez,
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500
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