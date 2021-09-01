Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi, Kahramanmaraşlı çıktı

Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi 23 yaşındaki Uruguaylı kanat-forvet Diego Rossi aslında ülkemize hiç yabancı değil. Rossi'nin anne tarafından köklerinin Maraş'ta yaşayan Ermenilere dayandığı ortaya çıktı. Tam adı Diego Martin Rossi Marachlian olan futbolcunun Marachlian soyadı da Maraşlı dedesinden geliyor.

Fenerbahçe'nin dün İstanbul'a getirdiği Diego Rossi, taraftarda heyecan yarattı. Piyasa değeri 18 milyon euro olan 23 yaşındaki kanat-forvetin transferi Avrupa basınında da şaşkınlık yarattı. Rossi'yi Everton, Tottenham gibi takımlar da istiyordu.

172 MAÇTA 72 GOL VE 33 ASİST

Rossi, 2018'de transfer olduğu Los Angeles FC'de 172 karşılaşmada 72 gol atıp, 33 asist yaptı. Oyuncu profili İtalyan yıldız Insigne'ye çok benzetiliyor. Rossi ile ilgili ilginç bir detay daha ortaya çıktı. Uruguaylı futbolcunun anne tarafının Maraş Ermenisi olduğu öğrenildi.

DEDESİNDEN GELİYOR

Takvim'in aktardığı bilgiye göre; Tam adı Diego Martin Rossi Marachlian olan futbolcunun Marachlian soyadı, bir dönem Maraş'ta yaşamış olan Ermeni asıllı dedesinden geliyor.

TÜRK ASILLI OLDUĞU İDDİALARI

Rossi'nin Türk asıllı olduğu iddiaları ise gerçeği yansıtmıyor. Uruguay'da doğan Diego Rossi'nin babası İtalyan, annesi ise Ermeni asıllı. Ermenistan Milli Takımı'ndan da teklif almıştı.