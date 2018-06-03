Fenerbahçe'ye Güneş Doğdu! Yeni Başkan Ali Koç

Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık Fenerbahçe başkanlığı sona erdi.

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda sayım işlemi tamamlanırken, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç oldu.

Vefa Küçük, resmi sonuçları açıkladı. Toplam 20 bin 736 kişinin oy kullandığı sonuçlara göre Ali Koç, 16 bin 92, Aziz Yıldırım, 4 bin 644 oy topladı.

İşte Ali Koç'un yönetim listesi şu şekilde:

Semih Özsoy

Nevres Erol Bilecik

Mehmet Burhan Karaçam

Sevil Zeynep Becan

Şaban Erdikler

Mustafa Tankut Turnaoğlu

Fethi Pekin

Metin Şen

Turhan Şahin

Mustafa Kemal Danabaş

Acar Sertaç Komşuoğlu

Simla Türker Bayazıt

Ömer Okan

Burak Çağlan Kızılhan

AZİZ YILDIRIM STADI TERK ETTİ

Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a büyük fark atmasının ardından Aziz Yıldırım duygusal anlar yaşadı. Yıldırım, stadı terk etti.

ALİ KOÇ, ZAFER KONUŞMASINDA AZİZ YILDIRIM'A TEŞEKKÜR ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, zafer konuşmasında rakibi Aziz Yıldırım'a teşekkür etti.

Koç, şunları söyledi:

"Sayın Aziz Yıldırım olmasaydı ben burada olmazdım, Semih Özsoy burada olmazdı, o olmasaydı bizim salonum da olmazdı, Başkanımız Aziz Yıldırım olmasaydı amatör branşlar bu kadar gelişmezdi, başarılı olmazdı. Başkanımız Aziz Yıldırım, efsane başkan olmayı fazlasıyla hak etmiştir. En çok da 3 Temmuz sürecinde kahramanca en önde olmuştur, 12 Mayıs da burada olmuştur, dimdik durmuştur. Hem o, hem camiamız dimdir durdu, yorulduk ama yorulmaya hakkımız yok, hepimiz dimdik duracağız, sanki 4 Temmuz'daymışız gibi.

"FENERBAHÇE İLE KİMSE BAŞA ÇIKAMAZ"

Fenerbahçe ile kimse başa çıkamaz. Uzun bir süreç bizi bekliyor, kabul ettiği takdirde bu mücadelede Aziz Yıldırım da yanımızda olacaktır, kabul etmemesi için hiçbir neden yok. Ama Allah korusun, yargıdan istenmeyen bir sonuç çıkarsa yine onun yolunda yürümeye devam edeceğiz, onun yolu bize ışık olmaya devam edecek."