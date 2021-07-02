Fenerbahçe'nin yeni hocasının Slaven Bilic olduğu konuşuluyor
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Fenerbahçe'nin yeni hocasının Slaven Bilic olduğu konuşuluyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Sarı-Lacivertliler'de hoca konusunda çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sosyal medyada kulübe yakın isimler ve muhabirler Slaven Bilic'in Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olduğunu konuşuyor. Resmi açıklamanın bu akşam saatlerinde, en kötü ihtimalle yarın öğle saatlerinde yapılacağı iddiaları var.

Ali Koç'un, "pazartesi günü yeni hocayı duyururuz" açıklamasının ardından tüm gözler Fenerbahçe'ye çevrilmişti. Yeni hocanın pazartesi ve takip eden diğer günlerde açıklanmaması Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisini çekmiş ve sosyal medyada ağır eleştirilerin yapılmasına neden olmuştu.

FAVRE, LÖW, FONSECA DERKEN SÜRPRİZ OLDU

Fenerbahçe için uzun süredir Lucian Favre, Joachim Löw ve Fonseca, Marco Silva, zaman zaman Bielsa ve Benitez isimleri konuşuluyordu. Ancak Bilic iddiaları diğer hocalara göre çok daha yüksek sesle getiriliyor. Slaven Bilic'in Fenerbahçe ile anlaştığı, bu akşam ya da en geç yarın öğlen transferin açıklanma ihtimali olduğu belirtiliyor.

Kulübe yakın muhabir ve yorumcuların yaptığı paylaşımlar:

Fenerbahçe'nin kısa süre içinde Slaven Bilic'i duyurması bekleniyor
Fenerbahçe'nin kısa süre içinde Slaven Bilic'i duyurması bekleniyor
Fenerbahçe'nin kısa süre içinde Slaven Bilic'i duyurması bekleniyor
Fenerbahçe'nin kısa süre içinde Slaven Bilic'i duyurması bekleniyor
Fenerbahçe'nin kısa süre içinde Slaven Bilic'i duyurması bekleniyor
Fenerbahçe'nin yeni hocasının Slaven Bilic olduğu konuşuluyor
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