FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE: Gaziantep FK-Fenerbahçe Süper Lig maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta?

Süper Lig'in heyecan dolu mücadelesinde Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Dev maçın yayın saati ve kanalı, sporseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Taraftarlar, "Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorularına yanıt ararken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler de güncel yayın bilgilerini araştırıyor. Aynı zamanda "Fenerbahçe - Gaziantep FK Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor?" soruları da gündemde. İşte Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını canlı izlemek için gerekli bilgiler, yayın kanalı, maç saati ve canlı izleme linkine dair tüm detaylar...

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak Süper Lig 33. hafta karşılaşması, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak. Kalyon Stadyumu'nda gerçekleşecek mücadele saat 19.00'da başladı.

FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı şifresiz izlemek için beIN Sports aboneliği veya resmi dijital platformlardan erişim sağlamak gerekiyor.

Gaziantep FK-Fenerbahçe Süper Lig maçı

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇININ İLK 11'LERİ!

Gaziantep FK İlk 11:

Kaleci: Burak Bozan

Defans: Sorescu, Bruno Viana, Semih Güler, Anel Husic

Orta Saha: Badou Ndiaye, Ogün Özçiçek, Alexandru Maxim

Hücum: Halil Dervişoğlu, Christian Mawissa Lungoyi, Emmanuel Boateng?

Fenerbahçe İlk 11:

Kaleci: İ rfan Can Eğribayat

Defans: Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek

Orta Saha: İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Filip Kostic, Oğuz Aydın

Forvet: Anderson Talisca, Edin Dzeko