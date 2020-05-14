Fenerbahçe Kulübünden Kasımpaşa'ya "geçmiş olsun" mesajı Fenerbahçe Kulübü, Kasımpaşa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, Kasımpaşa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Kasımpaşa Spor Kulübünün Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA