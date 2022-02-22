Fenerbahçe kritik pozisyon için iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlardan yorum yağdı

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un gerisinde kalan Fenerbahçe'de yeni sezon için çalışmalar başladı. Kulüpte bazı pozisyonlar için iş ilanı açan sarı-lacivertlilere Galatasaraylı taraftarlardan gelen yorumlar dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin iş ilanı

REFERANS KODU DİKKAT ÇEKTİ

Linkedln üzerinden Data analisti ve iç denetim uzmanı aradığı duyuran sarı-lacivertlilerin iş ilanı büyük ilgi gördü. Özellikle Galatasaraylı taraftarlar, iş ilanının altına "Domenec Torrent'i alın" şeklinde esprili yorumlarda bulundu. Öte yandan ilanın "61" referans koduyla yayınlanması da sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti.

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