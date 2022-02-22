Fenerbahçe kritik pozisyon için iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlardan yorum yağdı
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Fenerbahçe ünlü bir kariyer sitesi üzerinden iş ilanı açtı. Data analisti ve iç denetim uzmanı araya sarı-lacivertlilere, Galatasaraylı taraftarlardan mesaj yağdı. Taraftarlar, Fenerbahçe'ye sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent'i önererek esprili paylaşımlarda bulundu.
Süper Lig'de lider Trabzonspor'un gerisinde kalan Fenerbahçe'de yeni sezon için çalışmalar başladı. Kulüpte bazı pozisyonlar için iş ilanı açan sarı-lacivertlilere Galatasaraylı taraftarlardan gelen yorumlar dikkat çekti.
REFERANS KODU DİKKAT ÇEKTİ
Linkedln üzerinden Data analisti ve iç denetim uzmanı aradığı duyuran sarı-lacivertlilerin iş ilanı büyük ilgi gördü. Özellikle Galatasaraylı taraftarlar, iş ilanının altına "Domenec Torrent'i alın" şeklinde esprili yorumlarda bulundu. Öte yandan ilanın "61" referans koduyla yayınlanması da sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti.
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