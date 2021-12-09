Fenerbahçe - E.Frankfurt maçı saat kaçta? 9 Aralık Perşembe Fenerbahçe - E.Frankfurt maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

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FENER MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin maçı 9 Aralık 2021 Perşembe günü oynanacak ve mücadele saat 20:45 'de başlayacak .

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. D Grubu'nu üçüncü bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

FENERBAHÇE - EINTRACHT FRANKFURT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurtarasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 9 Aralık 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 20:45 'de başlayacak.

Fenerbahçe maçı, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.

FENERBAHÇE - EINTRACHT FRANKFURT MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. maçında Fenerbahçe, sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. İki takımın da grupta iddiasının bulunmadığı maçta Vitor Pereira rotasyona giderek yedek ağırlıklı bir takımla sahaya çıkacak.



FENERBAHÇE - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Enner Valencia, Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş, karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da takımdaki yerlerini alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke; Szalai, Serdar Aziz, Kim, Novak; Sangare, Sosa, İrfan Can, Zajc; Pelkas; Berisha

Eintracht Frankfurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre.

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