Fenerbahçe'den bir ilk! Gelecekler, gidecekler ve planlar resmi siteden paylaşıldı
Sarı-Lacivertliler'de bugün sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe resmi sitesinden futbol takımıyla ilgili tüm planlamalar açıkça paylaşıldı. Gelen teklifleri reddeden Sinan Gümüş, süresiz kadro dışı bırakıldı. Caner ve Caulker'ın da transfer görüşmesi yaptığı açıklandı. Serdar Dursun, UEFA listesine yazılmadı. En az bir transferin daha yapılacağı belirtildi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, tahtanın kapanmasına az süre kala tüm planlamaları paylaştı.
"MAYISA KADAR TUTARIM"
Ali Koç'un, "Bize zorluk çıkartana zorluk yaratırız. Teklifleri reddeder, mayısa kadar tutarız kulüpte" dediği Sinan Gümüş, süresiz kadro dışı bırakıldı. Caner Erkin ve Steven Caulker'ın transfer görüşmesi yaptığı açıklandı.
SAKATLIĞI NEDENİYLE YOK
Serdar Dursun, sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi listesine alınmadı. Diego Rossi, Min-Jae Kim, Max Meyer ve Mergim Berisha listeye dahil edildi. Fatih Şanlıtürk, Arda Güler ve Melih Bostan UEFA B Listesine alındı.
"BİRDEN FAZLA POZİSYON"
Transfer çalışmalarıyla ilgili ise "Kulübümüz, futbolda belirlenen birinci transfer ve tescil döneminin sonu olan 8 Eylül 2021 tarihine dek Teknik Direktörümüzün istekleri doğrultusunda en az bir ve yüksek olasılıkla birden fazla pozisyon için de transfer çalışmalarını sürdürmektedir" açıklaması yapıldı.