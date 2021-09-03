Fenerbahçe'den bir ilk! Gelecekler, gidecekler ve planlar resmi siteden paylaşıldı

Sarı-Lacivertliler'de bugün sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe resmi sitesinden futbol takımıyla ilgili tüm planlamalar açıkça paylaşıldı. Gelen teklifleri reddeden Sinan Gümüş, süresiz kadro dışı bırakıldı. Caner ve Caulker'ın da transfer görüşmesi yaptığı açıklandı. Serdar Dursun, UEFA listesine yazılmadı. En az bir transferin daha yapılacağı belirtildi.