Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı idman, çift kale maçla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. 

GÖKHAN GÖNÜL ANTRENMANIN TAMAMINDA TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTISarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Ayrıca Mesut Özil de antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte yapılan çalışmada yer alırken, ikinci bölümde ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin ise tedavilerine devam edildi

Antrenman öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ile TBMM'nin kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla sahada toplanan teknik heyet ve oyuncular, Türk bayrağı ile objektiflere poz verdi. Öte yandan kaleci antrenörü Michael Kraft'ın doğum günü de kutlandı. 


- İstanbul
Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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