Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

10.10.2019 15:14

Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların katılmadığı belirtildi.

Sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım ile Nabil Dirar'ın da yer almadığı idmanda Victor Moses ve Garry Rodrigues'in özel program dahilinde çalıştığı aktarıldı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın, çabukluk çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA