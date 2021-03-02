Fenerbahçe'de Caner Erkin antrenmana katılmadı
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Fenerbahçe'de Caner Erkin antrenmana katılmadı

02.03.2021 15:58 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:03
Fenerbahçe'de Caner Erkin antrenmana katılmadı

Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Caner Erkin, bugünkü antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Caner Erkin, bugünkü antrenmanda yer almadı.

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında perşembe günü sahasında Fraport-TAV Antalyaspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idmana Caner Erkin katılmadı.Trabzonspor maçının kadrosuna da alınmayan 32 yaşındaki sol bekin disiplinsiz davranışları nedeniyle hafta sonuna kadar takımdan ayrı olarak bireysel çalışacağı belirtildi. Caner Erkin'in durumu Başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyetin yapacağı toplantı sonrasında netlik kazanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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