Fenerbahçe'de büyük kriz! Çağtay Kurukalıp'tan başka kurtuluş yok - Haberler

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Fenerbahçe'de büyük kriz! Çağtay Kurukalıp'tan başka kurtuluş yok

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Pazar günü Trabzonspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de Filip Novak ve Ferdi Kadıoğlu sakat. Sadece tek resmi maçta oynayan 20'lik Çağtay'dan başka alternatif yok. Trabzonspor'un sağ kanadında ise Visca oynuyor.

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Kadıköy'de Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor. Filip Novak ve Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı İsmail Kartal'ı çaresiz bıraktı.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Çağtay Kurukalıp'tan başka kurtuluş yok

SZALAI'NİN YERİNDEN MEMNUN

İsmail Kartal, Szalai'nin kısa mesafede ağır kalması sebebiyle sol bekte düşünmüyor. Ayrıca Trabzonspor'un merkez baskısı hayli iyi. Abdullah Avcı'nın ön alan baskını yüksek tutacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Çağtay Kurukalıp'tan başka kurtuluş yok

EN KRİTİK GÖREV

Çağtay Kurukalıp'ın karşılaşmaya ilk 11'de başlama ihtimali yarı yarıya. Taraftarların büyük destek gösterdiği futbolcu, Hatayspor karşısındaki performansıyla geçer not almıştı. İsmail Kartal'ın üçlü savunmaya dönme ihtimali de var.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

İsmail Kartal, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Halit Dursun:

oynamasi lazim 20 yasina gelmis... 17 lik arda orta sahada oynuyorda cagatay mi oynamayacak sol bekde ?? viscaysa visca ne yani ronaldo degil messi degil....

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