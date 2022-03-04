Fenerbahçe'de büyük kriz! Çağtay Kurukalıp'tan başka kurtuluş yok
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Pazar günü Trabzonspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de Filip Novak ve Ferdi Kadıoğlu sakat. Sadece tek resmi maçta oynayan 20'lik Çağtay'dan başka alternatif yok. Trabzonspor'un sağ kanadında ise Visca oynuyor.
Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Kadıköy'de Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor. Filip Novak ve Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı İsmail Kartal'ı çaresiz bıraktı.
SZALAI'NİN YERİNDEN MEMNUN
İsmail Kartal, Szalai'nin kısa mesafede ağır kalması sebebiyle sol bekte düşünmüyor. Ayrıca Trabzonspor'un merkez baskısı hayli iyi. Abdullah Avcı'nın ön alan baskını yüksek tutacağı belirtiliyor.
EN KRİTİK GÖREV
Çağtay Kurukalıp'ın karşılaşmaya ilk 11'de başlama ihtimali yarı yarıya. Taraftarların büyük destek gösterdiği futbolcu, Hatayspor karşısındaki performansıyla geçer not almıştı. İsmail Kartal'ın üçlü savunmaya dönme ihtimali de var.