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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün? Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde muhtemel 11'ler kim?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün? Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde muhtemel 11'ler kim?
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Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, futbolseverlerin gündeminde. Derbi tarihinin yanı sıra muhtemel 11'ler de merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün? Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde muhtemel 11'ler kim? İşte, Fenerbahçe - Beşiktaş maçıyla ilgili detaylar…

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu kritik mücadele öncesinde, maçın tarihi, saati ve takımların sahaya çıkması beklenen ilk 11'leri sporseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hangi tarihte oynanacak, karşılaşmanın muhtemel ilk 11'lerinde kimler yer alacak? İşte, dev derbi öncesi tüm detaylar…

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, 4 Mayıs 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Kritik mücadele, Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati ise ilerleyen günlerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından netleştirilecek.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün? Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde muhtemel 11'ler kim?Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını ve Avrupa kupalarına katılım hedefini doğrudan etkileyen bu önemli maç öncesinde futbolseverler, hem maç saati hem de muhtemel 11'leri yakından takip ediyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün? Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde muhtemel 11'ler kim?Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde muhtemel 11'ler kim

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER!

Fenerbahçe Muhtemel 11:

Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Oğuz, Dzeko

Beşiktaş Muhtemel 11:

Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Salih, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Immobile

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