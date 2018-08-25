Fenerbahçe, Başakşehir'in Yıldızı Edin Visca İçin Harekete Geçti

Fenerbahçe taraftarının; sosyal medya paylaşımlarında ve çıkan haberlerin altına yazdıkları yorumlarda takımda en fazla görmek istediği isimlerden biri olan Edin Visca için resmi adımlar atıldı. Edinilen bilgiye göre Sarı-Lacivertliler, oyuncunun menajerleriyle irtibata geçti.

Geçen sezonun başında Arabistan'dan gelen 6 milyon Dolar'lık teklifi reddeden Başakşehir, Fenerbahçe'nin önerisine vereceği cevap merak konusu. Ancak Visca'nın artık kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor olması Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor.

İLK ÖNERİ TAKAS

Kanarya, Visca için Başakşehir'e 3 milyon euro bonservis ve Turuncu-Lacivertliler'in şu an arayışta olduğu sol bek için de İsmail Köybaşı'nın bonservisini önerme hazırlığında olduğu kaydedildi. Süper Ligin son yıllardaki en istikrarlı isimlerinden biri olan Visca, her iki kanadın yanı sıra sağ bek mevkiinde de başarıyla görev yapabiliyor.