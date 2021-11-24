Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğini ziyaret etti - Haberler
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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğini ziyaret etti

AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğini ziyaret etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Atina ziyareti kapsamında Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ile bir araya geldi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Atina ziyareti kapsamında Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ile bir araya geldi.

Özügergin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Büyükelçiliğimizi ziyaret etme nezaketini gösteren Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ile bugün çeşitli konularda istişarelerde bulunduk." ifadesine yer verdi.

Bartholomeos, göreve gelişinin 30'uncu yıl dönümü çerçevesinde Atina'ya gelerek Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile de bir araya gelmişti.

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AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri

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