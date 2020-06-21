Fen İşleri çalışıyor
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Fen İşleri çalışıyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mahallelerde gerçekleştirdiği üst yapı çalışmalarını aralıksız biçimde sürdürüyor.

Fen İşleri çalışıyor
21.06.2020 12:58 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:02

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mahallelerde gerçekleştirdiği üst yapı çalışmalarını aralıksız biçimde sürdürüyor.

Ekipler yapım ve onarım çalışmaları kapsamında; Fatih Mahallesi Derman Caddesi, Yenibağlar Mahallesi Akıcı Sokak, Yukarı Söğütönü Mahallesi 945. Sokak'ta asfalt yama çalışması yapıyor. Ayrıca Esentepe Mahallesi Orçun Sokak, Ömerağa Mahallesi Adsız Sokak, Zafer Mahallesi Esenyurt ve Akarbaşı Sokak, Tunalı Mahallesi Dinçer Sokak, Esentepe Mahallesi Yüceller Sokak, Batıkent Mahallesi Dinçsoy ve Mızraklı Sokak, Işıklar Mahallesi İsmail Gaspıralı Sokak, İhsaniye Mahallesi Uluhan Sokak, Şirintepe Mahallesi Kolej Sokak, Sütlüce Mahallesi Poyrazlar Sokak, Güllük Mahallesi Basay, Bereket ve Avşar Sokak'ta kaldırım, bordür ve kilit taş tamiri yapılıyor. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Batıkent Mahallesi Kervan Sokak'ta ise zemin iyileştirme, tesviye ve dolgu işlemleri gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri de ilçe genelinde yapılan üst yapı çalışmalarının, belirlenen program çerçevesinde süreceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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