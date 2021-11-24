Feke Belediyesinden Süphandere Mahallesi'ne köprü

ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde mahalleli ve belediye iş birliğinde köprü yapılıyor.

Süphandere Mahallesi'ndeki mezarlık köprüsü, Feke Belediyesi ve mahallelinin iş birliğiyle imece usulü tamamlanmaya başlandı.

Süphandere Mahallesi Muhtarı Mikail Duran, köprü çalışmasında halk ve belediyenin el ele verdiğini ifade etti.

Köprünün mezarlığa ulaşım için kolaylık sağlayacağını belirten Duran, "Köyümüzün mezarlığa ulaşımı, yıllar önce köy halkı tarafından yapılan tahta köprüyle sağlanıyordu. Tahta köprü yıllar içinde çürüyüp kullanılamaz hale geldi. Sular yükseldiğinde mezarlığa geçmek bir sorun oluyordu." diye konuştu.

Duran, iki yıl önce Adana Büyükşehir Belediyesine köprü yapımı için talepte bulunduklarını, ancak dönüş almadıklarını belirtti.

Feke Belediyesinin malzeme desteği sayesinde köprü yapımına başladıklarını aktaran Duran, imece usulüyle köprüyü en kısa sürede tamamlamayı amaçladıklarını söyledi.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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