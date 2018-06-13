Son Dakika! FED, Faiz Arttırdı! İşte Dolardaki Son Durum

ABD Merkez Bankası politika faizini yüzde 1,50-1,75 aralığından yüzde 1,75-2,00 aralığına yükseltti.

FED, POLİTİKA FAİZİNİ 25 BAZ PUAN ARTTIRDI

FED faizleri 25 baz puan arttırdığını duyurdu. Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) iki günlük haziran toplantısı sona erdi. FOMC üyeleri, oy birliğiyle 25 baz puan faiz artışına gidildiğini açıkladı. FED, bu kararıyla faizleri yüzde 1,75 - 2,00 aralığına çekmiş oldu.

MAYIS AYINDA FAİZ DEĞİŞTİRMEMİŞTİ

FED mayıs ayında faizi değiştirmemişti. FED'in 2018 yılı sonuna kadar 2 kez daha faiz arttırması bekleniyor. 2019 yılında 3 faiz artışı, 2020 yılında ise 1 faiz artışı öngörülüyor.

ENFLASYON TAHMİNİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZE DE GELDİ

Toplantı notlarında "iş gücü piyasası güçlenmeye devam ediyor, işsizlik azaldı, ekonomik faaliyet güçlü bir şekilde artıyor." denildi. FED para politikasındaki duruşun genişlemeci kalmaya devam edeceğini belirterek ek faiz artışlarının yüzde 2 enflasyon hedefi ve büyümeyle bağlantılı olacağı açıkladı. FED toplantısından enflasyon tahmininde yukarı yönlü bir revize de geldi.

FED KARARI SONRASI DOLAR 4.66 SEVİYESİNDE SEYREDİYOR

FED'in faiz kararı sonrası dolar/ TL 4.63'lü seviyelerden 4.66'ya yükseldi ancak çok agresif bir hareket gözlemlenmedi. Kur, bugün öğlen saatleri içerisinde 4.70'li seviyelerini görmüştü.