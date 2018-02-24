Fed Cleveland Başkanı Mester Açıklaması

NEW ABD Merkez Bankası (Fed) Cleveland Şubesi Başkanı Loretta Mester, Fed'in bu yıl para politikası çerçevesini değerlendirerek farklı alternatifleri gözden geçirmesinin uygun olduğunu söyledi.

Mester, New York'ta yaptığı konuşmada, Fed'in şu anki para politikası çerçevesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bu sene Fed'in para politikası çerçevesini değerlendirerek farklı alternatifleri gözden geçirmesinin uygun olacağını belirten Mester, "Var olan ve gelecekteki ekonomik koşullar altında, Fed'in politika çerçevesini değiştirmek para politikasını daha etkili yapar mı? Bu konuda açık fikirliyim. Benim açımdan, var olan çerçevenin başarısı ve alternatif çerçevelerle ilgili kanıtların yetersizliği, yeni bir çerçeveye geçişte çıtayı oldukça yukarı yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Mester, alternatif para politikaları çerçeveleriyle ilgili olarak, Fed'in yüzde 2 olan enflasyon hedefinin yüzde 4 olarak belirlenmesi, fiyat seviyesi hedeflemesi veya nominal gayri safi yurt içi hasıla hedeflemesi gibi seçenekler bulunduğunu kaydetti.