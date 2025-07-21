FC 26 (FIFA 2026) Türkiye'de ne zaman çıkacak? - SON DAKİKA FC 26 (FIFA 2026) çıktı mı?

FC 26 (FIFA 2026) Türkiye'de ne zaman çıkacak? - SON DAKİKA FC 26 (FIFA 2026) çıktı mı?
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FC 26'nın Türkiye çıkış tarihi ve erken erişim detayları, oyunseverler arasında merak konusu oldu. Peki, FC 26 (FIFA 2026) Türkiye'de çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, detaylar…

Futbol oyunları tutkunlarının heyecanla beklediği FC 26 (eski adıyla FIFA), Türkiye'deki çıkışıyla ilgili gelişmelerle gündeme geldi. EA Sports imzası taşıyan oyunun ne zaman piyasaya sürüleceği ve erken erişim imkanlarının neleri kapsayacağı, oyuncular tarafından merakla takip ediliyor. Peki, FC 26 (FIFA 2026) çıktı mı? FC 26 (FIFA 2026) Türkiye'de ne zaman çıkacak? İşte, merak edilen tüm detaylar…

FC26 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Futbol oyunu tutkunlarının merakla beklediği EA Sports FC 26'nın Türkiye'deki çıkış tarihi netlik kazandı. EA Sports tarafından geliştirilen ve FIFA serisinin devamı niteliğindeki yapım, 26 Eylül 2025 tarihinde Türkiye dahil olmak üzere dünya genelinde oyuncularla buluşacak.

FC 26 (FIFA 2026) Türkiye'de ne zaman çıkacak? - SON DAKİKA FC 26 (FIFA 2026) çıktı mı?FC 26 (FIFA 2026) Türkiye'de ne zaman çıkacak

Oyunseverler, oyunun Ultimate Edition sürümünü satın almaları halinde 19 Eylül 2025 itibarıyla FC 26'ya erken erişim sağlayabilecek. Ayrıca EA Play üyeleri için sınırlı süreli deneme sürümü de bu tarihte aktif olacak. Bu kapsamda aboneler, oyunu çıkıştan bir hafta önce 10 saatlik deneme sürümüyle deneyimleme şansı elde edecek.

Yeni grafik motoru, geliştirilmiş yapay zeka ve Türkçe spiker desteği gibi birçok yenilikle piyasaya sürülecek olan FC 26, bu yıl da futbol severlerin gözdesi olmaya aday. Oyunun PlayStation, Xbox, PC ve Nintendo platformlarında eş zamanlı olarak yayınlanması planlanıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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