Fatin Rüştü Karakaş kimdir? Fatin Rüştü Karakaş hayatı ve biyografisi!

TMSF atamalarına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (TMSF) Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı.

TMSF Kurulu Başkanlığına Fatih Rüştü Karakaş atandı, atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki,Fatin Rüştü Karakaş kimdir? Fatin Rüştü Karakaş hayatı ve biyografisi!

FATİN RÜŞTÜ KARAKAŞ KİMDİR?

1992 yılında Şekerbank Teftiş Kurulu'nda müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayan Fatin Rüştü Karakaş, 2013 Ocak ayına kadar burada çeşitli görevler üstlendi. Ardından Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nda Genel Sekreter olarak görev yaptı ve Kasım 2013'te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Fatin Rüştü Karakaş, 1968 yılında Rize'de dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Fatin Rüştü Karakaş, İstanbul Üniversitesi'nde Para ve Banka yüksek lisansı yaptı.