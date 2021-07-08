Fatin Rüştü Karakaş kimdir? Fatin Rüştü Karakaş hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatin Rüştü Karakaş kimdir? Fatin Rüştü Karakaş hayatı ve biyografisi!

Fatin Rüştü Karakaş kimdir? Fatin Rüştü Karakaş hayatı ve biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

TMSF atamalarına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (TMSF) Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı.

TMSF Kurulu Başkanlığına Fatih Rüştü Karakaş atandı, atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki,Fatin Rüştü Karakaş kimdir? Fatin Rüştü Karakaş hayatı ve biyografisi!

FATİN RÜŞTÜ KARAKAŞ KİMDİR?

1992 yılında Şekerbank Teftiş Kurulu'nda müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayan Fatin Rüştü Karakaş, 2013 Ocak ayına kadar burada çeşitli görevler üstlendi. Ardından Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nda Genel Sekreter olarak görev yaptı ve Kasım 2013'te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Fatin Rüştü Karakaş, 1968 yılında Rize'de dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Fatin Rüştü Karakaş, İstanbul Üniversitesi'nde Para ve Banka yüksek lisansı yaptı.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Varank Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Kartal Tibet İbrahim Selim Burak Özçivit
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Aykut Kocaman Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fatin Rüştü Karakaş kimdir? Fatin Rüştü Karakaş hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 10:23:52. #1.14#

title