Fatih Terim: Tarihi bir galibiyet

"Kıran kırana bir maça gidiyoruz"

"Mükemmel iletişimi olan bir hakemle maç oynadık"

Mbaye Diagne : Önemli olan benim sahada her şeyimi vermem

Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER/ - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "25 ay sonra Marsilya'ya 4 gol yedirdik. 2019'da PSG'den yemiş. Önemli bir takım, önemli bir kadro, önemli bir hoca. Sonuç ise bence tarihi bir galibiyet" dedi.

Diagne son olarak Marsilya ile deplasmanda oynanan maçta yaşanan olaylar sonrasında bugünkü maçta rahat gözükmesi hakkında, "Geçen maçtan beri çok kızgındım ama burada oynarken ben evimdeyim. Kardeşlerimle beraberim. Kendimi burada evimde hissettiğim için daha rahat hissettim. Arkadaşlarıma aynı muameleyi yapamayacaklarını düşündüm o yüzden rahattım" diyerek sözlerini noktaladı.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor Haberleri

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