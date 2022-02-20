Fatih Terim ekibiyle yemekte buluştu! İmparator'un son halini gören taraftarlar kahroldu

Galatasaray'da olaylı bir ayrılık süreci yaşayan Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımda beraber çalıştığı ekibiyle yemekte buluştu.

FOTOĞRAFLARA YORUM YAĞDI

Yemeğe Galatasaray'ın eski idari direktörü Şükrü Hanedar, yardımcı antrenörü Necati Ateş ve idari menajer yardımcısı Mert Çetin katıldı. Üç isim Fatih Terim'le olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşırken, sarı-kırmızılı taraftarlar yorumlarda deneyimli hocanın yaşlanmış olduğunu belirtti.

Mert Çetin-Fatih Terim

Şükrü Hanedar-Fatih Terim

Necati Ateş-Fatih Terim