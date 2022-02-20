Fatih Terim ekibiyle yemekte buluştu! İmparator'un son halini gören taraftarlar kahroldu - Haberler
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Fatih Terim ekibiyle yemekte buluştu! İmparator'un son halini gören taraftarlar kahroldu

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Galatasaray'dan ayrılan teknik direktör Fatih Terim, ekibiyle yemekte bir araya geldi. Sarı-kırmızılıların eski idari direktörü Şükrü Hanedar, yardımcı antrenör Necati Ateş ve idari menajer yardımcısı Mert Çetin, Fatih Terim'le çekildikleri fotoğrafları paylaştı. Sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar, fotoğrafın altına yaptıkları yorumlarda deneyimli hocanın yaşlanmış ve çökmüş olduğunu belirtti.

Galatasaray'da olaylı bir ayrılık süreci yaşayan Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımda beraber çalıştığı ekibiyle yemekte buluştu.

FOTOĞRAFLARA YORUM YAĞDI

Yemeğe Galatasaray'ın eski idari direktörü Şükrü Hanedar, yardımcı antrenörü Necati Ateş ve idari menajer yardımcısı Mert Çetin katıldı. Üç isim Fatih Terim'le olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşırken, sarı-kırmızılı taraftarlar yorumlarda deneyimli hocanın yaşlanmış olduğunu belirtti.

Fatih Terim ekibiyle yemekte buluştu! İmparator'un son halini gören taraftarlar kahrolduMert Çetin-Fatih Terim

Fatih Terim ekibiyle yemekte buluştu! İmparator'un son halini gören taraftarlar kahrolduŞükrü Hanedar-Fatih Terim

Fatih Terim ekibiyle yemekte buluştu! İmparator'un son halini gören taraftarlar kahrolduNecati Ateş-Fatih Terim

Fatih Terim ekibiyle yemekte buluştu! İmparator'un son halini gören taraftarlar kahroldu

Fatih Terim ekibiyle yemekte buluştu! İmparator'un son halini gören taraftarlar kahroldu

Fatih Terim ekibiyle yemekte buluştu! İmparator'un son halini gören taraftarlar kahroldu

Fatih Terim ekibiyle yemekte buluştu! İmparator'un son halini gören taraftarlar kahroldu

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor

Şükrü Hanedar, Necati Ateş, Galatasaray, Fatih Terim, Mert Çetin, Spor, Haberler

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