Fatih Terim ekibiyle yemekte buluştu! İmparator'un son halini gören taraftarlar kahroldu
Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Galatasaray'dan ayrılan teknik direktör Fatih Terim, ekibiyle yemekte bir araya geldi. Sarı-kırmızılıların eski idari direktörü Şükrü Hanedar, yardımcı antrenör Necati Ateş ve idari menajer yardımcısı Mert Çetin, Fatih Terim'le çekildikleri fotoğrafları paylaştı. Sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar, fotoğrafın altına yaptıkları yorumlarda deneyimli hocanın yaşlanmış ve çökmüş olduğunu belirtti.
Galatasaray'da olaylı bir ayrılık süreci yaşayan Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımda beraber çalıştığı ekibiyle yemekte buluştu.
FOTOĞRAFLARA YORUM YAĞDI
Yemeğe Galatasaray'ın eski idari direktörü Şükrü Hanedar, yardımcı antrenörü Necati Ateş ve idari menajer yardımcısı Mert Çetin katıldı. Üç isim Fatih Terim'le olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşırken, sarı-kırmızılı taraftarlar yorumlarda deneyimli hocanın yaşlanmış olduğunu belirtti.