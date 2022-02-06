Fatih Terim'den sonra sürprizler tufanı! Efsane göreve geliyor

Fatih Terim'le yolları ayıran Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent ve danışman Luis Campos'la yeni bir dönem başladı. Eski futbolculardan Albert Riera, Torrent'in ekibine katıldı. Sarı-Kırmızılılar'da kritik görevler eski futbolculara emanet edilecek.

ALTYAPIDAN SORUMLU

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray U16 takımının Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmayı takip eden Sabri, altyapı organizasyonundan sorumlu olacak.

TORRENT'LE ÇALIŞACAK

Torrent'le koordineli çalışacak Sabri Sarıoğlu, teknik kararlarda da destek olacak, altyapıdaki süreçler hakkında bilgi verecek. Hakan Balta ile A Takım ve altyapı arasında köprü kuracaklar.