Fatih Terim'den sonra sürprizler tufanı! Efsane göreve geliyor - Haberler Spor
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Fatih Terim'den sonra sürprizler tufanı! Efsane göreve geliyor

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasıyla futbolda organizasyon baştan aşağı yenileniyor. Sabri Sarıoğlu hoca kadrosuna dahil olacak. Efsane isim, altyapı ve A Takım arasında kritik görevler üstlenecek.

Fatih Terim'le yolları ayıran Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent ve danışman Luis Campos'la yeni bir dönem başladı. Eski futbolculardan Albert Riera, Torrent'in ekibine katıldı. Sarı-Kırmızılılar'da kritik görevler eski futbolculara emanet edilecek.

Fatih Terim'den sonra sürprizler tufanı! Efsane göreve geliyor

ALTYAPIDAN SORUMLU

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray U16 takımının Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmayı takip eden Sabri, altyapı organizasyonundan sorumlu olacak.

Fatih Terim'den sonra sürprizler tufanı! Efsane göreve geliyor

TORRENT'LE ÇALIŞACAK

Torrent'le koordineli çalışacak Sabri Sarıoğlu, teknik kararlarda da destek olacak, altyapıdaki süreçler hakkında bilgi verecek. Hakan Balta ile A Takım ve altyapı arasında köprü kuracaklar.

Fatih Terim'den sonra sürprizler tufanı! Efsane göreve geliyor

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Domenec Torrent, Sabri Sarıoğlu, Galatasaray, Spor, Haber

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Yorumlar (1)

Özgür Arıca:

Tabiki terimden sonra gelirler çünkü terim ynında başka efsane istemez onun tek derdi terim Gs değil ...

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