Fatih Terim'den Kayserili futbolcuya olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?

Maçın başlarında iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Bir pozisyon esnasında Aslan'dan Oğulcan ile Kayseri'den Mensah tartışma yaşadı. Olaya yedek kulübesinden müdahale eden Fatih Terim'e İbrahim Akdağ yönelip bir şeyler söyledi.

"HAYIRDIR, SEN KİMSİN?"

Kayserisporlu İbrahim Akdağ da Fatih Terim'le bir diyaloğa girdi.

Fanatik'in haberine göre; Tam da bu sırada çileden çıkan Fatih Terim, İbrahim Akdağ'a, "Sana ne oluyor, hayırdır sen kimsin?" dedi.

İbrahim bu sözlerin ardından tartışmayı uzatmadan sahaya döndü. İbrahim Akdağ'ın tebessüm ederek verdiği tepki dikkat çekti.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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