Fatih Terim'den 1 değişiklik

01.12.2019 19:00 | Son Güncelleme: 01.12.2019 19:00

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Club Brugge karşılaşmasına göre Trabzonspor 11'inde 1 değişiklik yaptı ve Jean Michael Seri yerine Steven N'zonzi'ye görev verdi.

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, son oynanan Club Brugge müsabakasındaki kadroya göre Trabzonspor karşısında 1 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Brugge maçının 11'inde olan Jean Michael Seri'nin yerine Steven N'zonzi'ye şans tanıdı. Rademel Falcao, Florin Andone, Luyindama ve Şener Özbayraklı sakatlıklarından dolayı yer almazken, Ryan Babel de sarı kart cezalısı olduğu için kadroda yok.

Terim, 11'de Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Yuto Nagatomo, Mario Lemina, Steven N'zonzi, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Ömer Bayram ve Adem Büyük'e görev verdi.

Okan, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Seri, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Taylan Antalyalı ve Emre Mor da yedek kulübesindeki isimler oldu.

EKUBAN 91 GÜN SONRA KADRODA

Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Calep Ekuban, sakatlığının ardından 91 gün sonra bordo-mavililerin Galatasaray ile oynayacağı maçın kadrosunda yer aldı.

Sezon çok iyi bir başlangıç yapan özellikle UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarında takımına önemli katkıda bulunan Calep Ekuban, Süper Lig'de ise sadece 3 maçta forma giyebilmişti. Avrupa'da 4 gol, Süper Lig'de ise 1 gol atan oyuncu toplam 5 golle bordo-mavili takıma katkıda bulunmuştu. Bordo-mavililerin Fenerbahçe ile oynadığı maçta da 1 gol kaydeden başarılı oyuncu ardından Gençlerbirliği maçı antrenmanları sırasında takım arkadaşı Fernandes ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak sahalardan uzun süre uzak kalmıştı. İyi bir tedavi dönemi geçiren ve kendini hazırlayan Ganalı oyuncu, yaklaşık üç aylık bir aradan sonra Trabzonspor'un Galatasaray ile oynayacağı maçın kadrosunda yer aldı. 21 kişilik kadroda bulunan Ekuban'ın maçın ilerleyen bölümlerinde Teknik Direktör Ünal Karaman tarafından sahaya sürülmesi bekleniyor.

STURRİDGE DE KADRODA

Trabzonspor'a büyük umutlarla gelen İngiliz forvet oyuncusu Daniel Sturridge de 32 gün sonra kadroda yer aldı. En son Medipol Başakşehir ile oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan müsabakada 1 gol atan oyuncu bu maçın ardından sahalardan uzak kalmıştı. Ekuban gibi, yıldız oyuncunun da maçın gidişatına göre forma giymesi bekleniyor.

(Gökmen Şahin-Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İHA