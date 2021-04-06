Son dakika haber: FATİH'TE TUVALETTE MAHSUR KALAN YAŞLI ADAMI İTFAİYE KURTARDI
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Son dakika haber: FATİH'TE TUVALETTE MAHSUR KALAN YAŞLI ADAMI İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre FATİH'te 85 yaşındaki Ahmet Üçhaş cami tuvaletinde dengesini kaybederek düştü.

FATİH'te 85 yaşındaki Ahmet Üçhaş cami tuvaletinde dengesini kaybederek düştü.

İtfaiye ekiplerinin tuvaletten çıkardığı Üçhaş, hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay saat 13.00 sıralarında Atikali Mahallesi'nde bulunan Mehmet Ağa Cami'nde meydana geldi. İddialara göre 85 yaşındaki Ahmet Üçhaş, öğle namazını kılmak için camiye geldi. Namaz öncesi caminin tuvaletine giren Üçhaş, tuvalette dengesini kaybederek düştü. Tuvalette mahsur kalan yaşlı adam, bağırmaya başladı. Üçhaş'ın sesini duyup tuvalete koşan cami cemaati tuvaletin kapısını açmak istedi. Tuvaletin kapısı açılmayınca durum itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri levye yardımıyla tuvaletin kapısını kırdı. Üçhaş, cami içerisine taşındı. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle Üçhaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Üçhaş'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Son dakika haber: FATİH'TE TUVALETTE MAHSUR KALAN YAŞLI ADAMI İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haber: FATİH'TE TUVALETTE MAHSUR KALAN YAŞLI ADAMI İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haber: FATİH'TE TUVALETTE MAHSUR KALAN YAŞLI ADAMI İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haber: FATİH'TE TUVALETTE MAHSUR KALAN YAŞLI ADAMI İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haber: FATİH'TE TUVALETTE MAHSUR KALAN YAŞLI ADAMI İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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