Fatih'te Sokak Ortasında Hırsızlık

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir fırının önünde park halinde duran motosiklet, olay yerine başka bir motosikletle gelen iki kişi tarafından sokak ortasında çalındı. Motosikleti çalan hırsızlar kayıplara karışırken olay anı kameralara yansıdı. Olay, Fatih Zeyrek Mahallesinde bulunan Kadınlar Pazarında 23 kasım günü sabah 07.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadınlar Pazarındaki bir fırının önünde park halinde durmakta olan 34 FA 8712 plakalı motosiklet, olay yerine başka bir motosikletle gelen iki hırsız tarafından saniyeler içerisinde çalındı. Hırsızlık olayının yaşandığı o anlar güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde hırsızlar önce çevreyi hızlıca kol açan etti, ardından park halindeki motosikleti büyük bir soğukkanlılıkla saniyeler içerisinde çalarak olay yerinden uzaklaştı. Polis, hırsızları ve değeri 16 bin TL olduğu belirlenen motosikleti bulmak için çalışma başlattı.

(Doğan Can CCesur - Yunus Emre Şeker/İHA)