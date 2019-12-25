Fatih'te metruk bina alev alev yandı
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Fatih'te metruk bina alev alev yandı

FATİH'te metruk bina alev alev yandı.

25.12.2019 21:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 21:33
Fatih'te metruk bina alev alev yandı

FATİH'te metruk bina alev alev yandı. Binadaki yangın ekipleri tarafından söndürülürken, içeride kimsenin olmadığı öğrenildi.

Hoca Gıyasettin Mahallesi Divan Efendi Sokak'ta bulunan metruk binada saat 20.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi. ekipleri, metruk binanın kapısındaki demirleri keserek müdahaleye başladı. Ekipler, ayrıca yangına merdiven ile müdahale etti. Metruk binada çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Binanın içinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Fatih'te metruk bina alev alev yandı
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