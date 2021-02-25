FATİH'TE 654 KİLOGRAM KAÇAK TÜTÜN  ELE GEÇİRİLDİ
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FATİH'TE 654 KİLOGRAM KAÇAK TÜTÜN  ELE GEÇİRİLDİ

25.02.2021 12:36 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:42
FATİH'TE 654 KİLOGRAM KAÇAK TÜTÜN  ELE GEÇİRİLDİ

FATİH'te 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 654 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

FATİH'te 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 654 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, operasyon anları da kameraya yansıdı. 

Polis ekipleri, Fatih'te 2 adreste kaçak tütün satıldığı ihbarı aldı. Ekipler, Fatih'te adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 316 kilogram kıyılmış tütün, 232,5 kilogram nargile tütünü ve 105 kilogram pipo tütünü olmak üzere toplam 654 kilogram tütün ve 24 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler C.A. ve F.T  çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü

-------------------------------Baskında ele geçirilen tütün maddeleri-Tütün maddelerinin sergi görüntüsü-Genel ve detaylar

 


FATİH'TE 654 KİLOGRAM KAÇAK TÜTÜN  ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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