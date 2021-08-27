Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak
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Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük, ligin ilk 2 haftasında hanesine 4 puan yazdırdı. İlk müsabakasında Gaziantep'i 3-2 yenen kırmızı-siyahlı ekip, ikinci maçında ise Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.

Aynı puana sahip son şampiyon Beşiktaş ise ilk maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın ikinci haftada Gaziantep ile oynadığı müsabaka ise 0-0 sonuçlandı.

Fatih Karagümrük'te sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Fabio Borini, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak - Haberler Spor
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