FATF gri listesindeki Pakistan'ın gözü Paris'teki toplantıda

İslamabad yönetimi, Pakistan'ı 2018'de gri listeye alan Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gelecek hafta ülkenin statüsünü yeniden gözden geçireceği Paris'teki toplantısını bekliyor.

İslamabad yönetimi, Pakistan'ı 2018'de gri listeye alan Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gelecek hafta ülkenin statüsünü yeniden gözden geçireceği Paris'teki toplantısını bekliyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki FATF kriterlerinin yerine getirilmesi sürecinin devam ettiğini ve Pakistan'ın Eylem Planı'nı 2018'den beri uyguladığını belirtti.

Çavdri, ülkesinin, FATF tarafından belirlenerek uluslararası standartlara getirilen Eylem Planı'na uygun önemli düzenlemeler yaptığını söyledi.

Eylem Planı'na bağlı kaldıklarını vurgulayan Çavdri, planın tamamlanması için çaba sarfettiklerini kaydetti.

Çavdri'nin açıklaması, İslamabad yönetiminin 21-23 Ekim'de Paris'te söz konusu Eylem Planı'na yönelik performansının ele alınacağı toplantının öncesinde geldi.

İslamabad yönetiminin, söz konusu toplantıda 2018'de alındığı gri listeden çıkmayı umduğu belirtiliyor.

Haziran'daki toplantı Kovid-19'dan ertelendi

Öte yandan şubatta FATF, Eylem Planı'ndaki 27 maddeye uyum konusunda Pakistan'ın statüsünün gözden geçirileceği hazirana kadar İslamabad yönetimine süre vermişti.

Haziran'da yapılması planlanan toplantı ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla ertelenmişti.

Pakistan parlamentosu ise eylülde FATF standartlarına uygun olarak 14 yasayı değiştirmişti. Diğer 13 madde ise daha önceden yerine getirilmişti.

Pakistan 2018'den bu yana FATF'ın kara listesine alınmaktan Türkiye, Malezya ve Çin'in desteğiyle 2 defa kurtuldu.

Pakistan 2018'de gri listeyen alındı

FATF, 26 Haziran 2018'de Pakistan'ı "teröre finansal destek sağladığı" ve "kara para aklanmasını engelleyemediği" gerekçesiyle gri listeye almıştı.

Gri listede yer almanın etkisi en çok ekonomik alanda görülüyor.

Bu durum ülkelerin terörün finansmanını ve kara para aklamayı önleme yeteneği olmadığı anlamına geliyor ve bu yönüyle uluslararası finans piyasaları için risk taşıyor.

Gri listede bulunan ülkelerin uluslararası bono ticareti, borç alma, havale alma veya gönderme ile uluslararası ticaret yapma yeteneği kısıtlanabiliyor ya da tamamen ortadan kaldırılabiliyor.

Ancak 2012-2015 yıllarında gri listede yer alan Pakistan bu kısıtlamalara maruz kalmamıştı.

OECD bünyesinde 1989'da kurulan FATF, kara paranın aklanmasıyla mücadeleye ilişkin tavsiye ve kuralları belirleyen bir örgüt. Türkiye'nin 1991'de üye olduğu FATF'nin 37 ülke ve 2 kurumdan oluşan toplamda 39 üyesi bulunuyor. Örgüt 11 Eylül saldırılarının yaşandığı 2001 yılından bu yana terörün finansmanının kontrolü görevini de yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı