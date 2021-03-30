Fas ve BAE'li yetkililer askeri iş birliğini güçlendirmeyi görüştü
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Fas ve BAE'li yetkililer askeri iş birliğini güçlendirmeyi görüştü

Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel
Fas ve BAE'li yetkililer askeri iş birliğini güçlendirmeyi görüştü

Fas Ulusal Savunma İdaresinden Sorumlu Bakan Abdullatif Ludi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Muhammed Sani er-Rumeysi ile bir araya geldi.

Fas Ulusal Savunma İdaresinden Sorumlu Bakan Abdullatif Ludi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Muhammed Sani er-Rumeysi ile bir araya geldi.

Fas resmi haber ajansı MAP'a göre, resmi ziyaret için dün Rabat'a gelen El-Rumeysi'nin Ludi ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin güçlendirilmesi konusu değerlendirildi.

İki kardeş ülkeyi bir araya getirdiği belirtilen görüşmenin, çok yönlü stratejik ilişkilerin geliştirmesi için taraflara fırsat sunduğu kaydedildi.

Aynı gün içerisinde iki ülke silahlı kuvvetlerinden heyetlerin, ortak eylem ve hareket, karşılıklı istihbarat ve deneyim paylaşımının arttırılması için bir takım görüşmelerde bulunulduğu ifade edildi.

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri ve BEA Silahlı Kuvvetleri Mayıs 2006 tarihinde eğitim, personel değişimi, teknik ve ekipman desteğini içeren bir dizi askeri iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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