Fas, Ürdün ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Fas, Ürdün ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Fas, Ürdün ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 90, Ürdün'de 12, Suudi Arabistan'da 11 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 90, Ürdün'de 12, Suudi Arabistan'da 11 kişi hayatını kaybetti.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 90 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 bin 513 kişide virüs tespit edildiği, 9 bin 761 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 11 bin 677'ye, vaka sayısının 806 bin 288'e yükseldiği, 716 bin 904 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin vefat ettiği, 428 kişinin enfekte olduğu, 986 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, can kaybının 10 bin 285'e, vaka sayısının 788 bin 516'ya, iyileşenlerin sayısının 765 bin 893'e yükseldiği aktarıldı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 409 vaka tespit edildiğini, 710 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

Böylede, can kaybı 8 bin 469'a, vaka sayısı 541 bin 610'a, iyileşenlerin sayısı 527 bin 899'a yükseldi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran

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