Fas'ta düzenlenen uluslararası film festivalinde Türk filmi "Kraliçe Lear" en iyi film ödülünü aldı
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Fas'ta düzenlenen uluslararası film festivalinde Türk filmi "Kraliçe Lear" en iyi film ödülünü aldı

Fas'ta düzenlenen uluslararası film festivalinde Türk filmi 'Kraliçe Lear' en iyi film ödülünü aldı
Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup - Haberler | Güncel

Fas'ın Tatvan kentinde Tatvan Uluslararası Akdeniz Film Festivalinde en iyi film ödülü olan Grand Prix'i (Büyük Ödül) Türk filmi "Kraliçe Lear" kazandı.

Fas'ın Tatvan kentinde Tatvan Uluslararası Akdeniz Film Festivalinde en iyi film ödülü olan Grand Prix'i (Büyük Ödül) Türk filmi "Kraliçe Lear" kazandı.

Tatvan Uluslararası Akdeniz Film Festivali Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 26'ncısı düzenlenen festivalde 15 ülkeden filmlerin yer aldığı etkinliğin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sanal ortamda yapıldığı belirtildi.

Festivalde, Pelin Esmer'in yönettiği, Mersin'de Arslanköylü tiyatrocu kadınların köyleri gezerek yaptıkları tiyatro turnesini anlatan belgesel film Kraliçe Lear, en iyi film ödülüne (Grand Prix-Büyük Ödül) layık görüldü.

Türkiye'den festivale katılan diğer bir film olan Ali Özel'in yönettiği "Bozkır" ise uzun metrajlı filmler kategorisinde ödül kazandı.

Festivalde, Fas ve Türkiye'nin yanı sıra Tunus, Suriye, Lübnan, Filistin, Fransa, İspanya, Belçika, Yunanistan, Bulgaristan, Lüksemburg, Slovenya, Hırvatistan ve Bosna'dan filmlerin seyirciyle buluştuğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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