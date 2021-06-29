Far Cry 6'nın gelişiminde 10 Ubisoft stüdyosu çalışıyor!

Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanacak olan Far Cry 6'nın ses direktörü oyunun 10 Ubisoft stüdyosu tarafından geliştirildiğini açıkladı. Far Cry 6'da yer alacak ünlü film yıldızı kim? Far Cry 6 ne zaman piyasaya sürülecek? Far Cry 6 hangi platformlar için çıkış yapacak? İşte detaylar!

Far Cry 6'nın ses direktörü Eduardo Vaisman, geçtiğimiz günlerde sadece Ubisoft Toronto'nun değil, 10 Ubisoft stüdyosunun Far Cry 6'yı oyuncularla buluşturmak için birlikte çalıştığını duyurdu.

Far Cry 6, duyurusundan itibaren serinin hayranları olduğu kadar yıldız sinema oyuncusu Giancarlo Esposito hayranlarını da heyecanlandırdı. Yeni birinci şahıs nişancı oyunu, kurgusal Karayip adasında geçiyor. Oyuncuların kontrolünde olan Dani Rojas karakteri, adanın acımasız diktatörü "El Presidente"yi durdurmak için bir gerilla savaşçısı olarak mücadele ediyor.

Sevilen birinci şahıs nişancı serisi Far Cry'ın altıncı serisi için birden fazla stüdyonun geliştirme aşamasına dahil olacağı beklenmedik değil. Twitter'da Eduardo Vaisman tarafından doğrulanan habere göre, geliştirmeye dahil olan stüdyolar arasında Ubisoft Montreal, Ubisoft Kyiv, Ubisoft Berlin, Ubisoft Shanghai, Ubisoft Filipinler, Ubisoft Bucharest, Ubisoft Pune, Ubisoft Odesa, Ubisoft Winnipeg, Ubisoft Montpellier ve Ubisoft Quebec yer alıyor. Ubisoft Odessa, Ubisoft Berlin ve Ubisoft Pune gibi bazı stüdyolar daha az bilinirken, diğerleri hayranların favori oyunlarını ve serilerini yaratmada etkili oldu. Far Cry 6 için planlanan bir veya daha fazla DLC, bu daha küçük stüdyoların birinden gelebilir.

Bu, Ubisoft'un bir oyun geliştirmek için dünya çapındaki stüdyolarla ilk kez işbirliği yapması değil. Daha önce, Ubisoft Montreal Twitter'da Assasin's Creed Valhalla'da 14 ortak geliştiren stüdyo olduğunu duyurmuştu.

FAR CRY 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Far Cry 6, 7 Ekim 2021'de Amazon Luna, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve Stadia için çıkış yapacak.