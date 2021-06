Far Cry 6'nın gelişiminde 10 Ubisoft stüdyosu çalışıyor!

Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanacak olan Far Cry 6'nın ses direktörü oyunun 10 Ubisoft stüdyosu tarafından geliştirildiğini açıkladı. Far Cry 6'da yer alacak ünlü film yıldızı kim? Far Cry 6 ne zaman piyasaya sürülecek? Far Cry 6 hangi platformlar için çıkış yapacak? İşte detaylar!