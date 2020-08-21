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Fahrettin Altun'un paylaştığı Erdoğan fotoğrafında kadrajda görünmeyen kısımda Fatih Sondaj gemisi var

İletişim Başkanı Fahrettin Altun gece saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın denizde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta saklı olan nokta ise; kadrajda görünmeyen kısımda Fatih sondaj gemisinin yer alması oldu.

21.08.2020 11:00 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te bir müjde açıklayacak. Bu müjdenin Karadeniz'de 800 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğu artık iyiden iyiye dillendiriliyor. Herkes bu müjdeyi beklerken İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı'nın denizde çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta saklı olan detay ise kadrajda olmayan kısımda doğal gazı bulan Fatih sondaj gemisinin yer alması oldu.

FAHRETTİN ALTUN'UN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF

Erdoğan'ın yakın çalışma ekibinde olan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gece saatlerinde "Ne güzel, ne haklı bir tebessüm..." yazarak şu fotoğrafı paylaştı.

Fahrettin Altun'un paylaştığı Erdoğan fotoğrafında kadrajda görünmeyen kısımda Fatih Sondaj gemisi var

KADRAJIN DİĞER KISMINDA FATİH SONDAJ GEMİSİ VAR

Altun'un paylaştığı fotoğrafta Cumhurbaşkanı'nın yakın çekim bir karesi yer alıyor. Ancak fotoğrafın görünmeyen kısmında ise Karadeniz'de 800 milyar metreküp doğal gaz bulduğu konuşulan Fatih sondaj gemisi bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisiyle çekildiği fotoğrafı:

Fahrettin Altun'un paylaştığı Erdoğan fotoğrafında kadrajda görünmeyen kısımda Fatih Sondaj gemisi var

29 MAYIS'TA KARADENİZ'E UĞURLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümünde geçtiğimiz 29 Mayıs'ta Karadeniz'e açılan Fatih sondaj gemisini İstanbul Boğazı'ndan uğurladı. O anlarda çekilen fotoğraflarda Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter sayfasından paylaşıldı.

İşte o paylaşım ve Cumhurbaşkanı'nın Fatih sondaj gemisiyle çekilen fotoğrafları:

Fahrettin Altun'un paylaştığı Erdoğan fotoğrafında kadrajda görünmeyen kısımda Fatih Sondaj gemisi var
Fahrettin Altun'un paylaştığı Erdoğan fotoğrafında kadrajda görünmeyen kısımda Fatih Sondaj gemisi var
Fahrettin Altun'un paylaştığı Erdoğan fotoğrafında kadrajda görünmeyen kısımda Fatih Sondaj gemisi var
Fahrettin Altun'un paylaştığı Erdoğan fotoğrafında kadrajda görünmeyen kısımda Fatih Sondaj gemisi var
Fahrettin Altun'un paylaştığı Erdoğan fotoğrafında kadrajda görünmeyen kısımda Fatih Sondaj gemisi var

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