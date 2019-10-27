27.10.2019 15:05

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Kalan tüm terörist liderleri yok etmenin zamanı geldi" dedi.

Sosyal medya hesabından İngilizce bir açıklama yapan Fahrettin Altun, "Dostlarımız ve müttefiklerimizle birlikte terörizmin her biçim ve tezahürüyle mücadele etmeye devam ediyoruz. Kalan tüm terörist liderleri yok etmenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA