Facebook'tan Huawei'e ambargo: Uygulama telefonda ön yüklü olmayacak

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Çin'in akıllı telefon devi Huawei'e açtığı savaş doğrultusunda Facebook harekete geçti. Huawei'nin yeni akıllı telefonlarında Facebook ve bu şirkete ait WhatsApp ile Instagram uygulamaları ön yüklü olmayacak.

Bir çok cep telefonu satın alındığında içinde yüklü olan uygulamalardan Facebook yeni Huawei'lerde yer almayacak. Ancak kullanıcılar uygulamayı kendileri indirebilecekler. Facebook şirketine ait Whatsup ve Instagram da Huawei'ler de önceden yüklenmiş şekilde bulunmayacak. Euronews.com'da Görüntüle